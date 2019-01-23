Бой с тенью... в Юго-Западном жилмассиве

КОГДА СОРЕВНОВАНИЯ - СЕРЬЕЗНАЯ МОТИВАЦИЯ

В столице Сибири на базе школы № 188 прошел Фестиваль Юго-Западного жилмассива по карате (WKF, входящий в программу Олимпийских игр) среди детей, занимающихся в секции первый и второй год. Мероприятие организовано совместно со спортклубом «Рекорд». На мероприятии присутствовали почетные гости: первый президент федерации Новосибирской области по каратэ Козлов Николай Филиппович и председатель высокоточной стрельбы России по Новосибирской области Максимов Дмитрий Васильевич.

Регламент учитывает как возрастные, так и весовые категории. В I категории соревновались дети в возрасте 6 - 7 лет, во II категории - 8 - 9 лет, в III категории - 10 - 11 лет и в IV категории - 12 - 15 лет. Всего собралось около 200 участников. Сначала юные спортсмены выступали в дисциплине ката, что представляет собой технические комплексы приемов традиционного карате, так называемый воображаемый бой с тенью. Те, кто выполнял все элементы предельно точно, занимали призовые места и получали медали и памятные призы от депутата Совета депутатов города Новосибирска Андрея Аникина. Вторая часть спортивной программы - спарринг, или кумите, это бой по правилам с реальным противником.

- Для многих данные соревнования, как и медали, были первыми в жизни. Фестиваль мы проводим уже третий год подряд. Это возможность для юных спортсменов показать те умения и навыки, которые они приобрели за первый год занятий, - рассказал об идеологии соревнований Андрей Аникин. - В карьере каждого спортсмена может наступить момент разочарования из-за маленьких поражений, а наш фестиваль поможет раскрыться и в дальнейшем послужит для ребят мотивацией для достижения более высоких результатов на всех уровнях - от городских до российских. Твердость характера и сила воли формируются именно благодаря занятиям спортом. Будет ли человек в дальнейшем заниматься спортом или нет, еще неизвестно, но приобретенные качества останутся навсегда.

Андрей Аникин.

160 МЕДАЛЕЙ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Нынешний фестиваль призван способствовать популяризации карате в Новосибирске в рамках общегосударственной программы развития физической культуры и спорта, а также детского и молодежного спорта.

- Я, как тренер, очень рад, что в Юго-Западном жилмассиве ежегодно около 100 ребятишек приходят заниматься в секцию карате. Хочу поблагодарить Андрея Геннадьевича за его непосредственное участие, помощь и поддержку в формировании призового фонда, а это 40 медалей за первое, 40 - за второе и 80 - за третье место! Для каждого воспитанника получить награду с именным календарем именно из рук титулованного спортсмена - очень почетно! - поделился своими эмоциями тренер Марат Гафаров.

Отметим, что ребята, занявшие на этом фестивале призовые места, в мае 2019 года станут участниками соревнования - открытого первенства Ленинского района среди учеников школ.

Важный совет тренера для родителей начинающих каратистов: первое время нужно стремиться к гармоничному развитию ребенка в физическом и духовном смыслах. И ни в коем случае нельзя ставить для ребенка целью завоевание чемпионских титулов, в противном случае интерес к карате у него пропадет. Нужно внушить, что тренировочный процесс требуется для развития ловкости, гибкости, силы, самодисциплины и других важных аспектов, а победа - это не главное!