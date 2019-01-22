Распоряжение Совета депутатов города Новосибирска
От 10.01.2019 г. Новосибирск № 2-р
Совет депутатов города Новосибирска.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Распоряжение
От 10.01.2019 г. Новосибирск № 2-р
О созыве тридцать второй сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
1. Созвать тридцать вторую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 13 февраля 2019 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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