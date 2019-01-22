2019-01-22T07:24:06+03:00
Общество

В Новосибирской области цифровых сел стало больше

В 2018 году число малых населенных пунктов Новосибирской области, в которых появился широкополосный интернет по региональной программе «500+», увеличилось еще на 23
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«Ростелеком» полностью выполнил свои обязательства перед региональными властями, построив 272 километра волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории девяти районов.«Ростелеком» полностью выполнил свои обязательства перед региональными властями, построив 272 километра волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории девяти районов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В областную программу 2018 года вошли четыре населенных пункта Краснозерского района: деревня и станция Зубково, село Полойка и поселок Садовый. В Новосибирском районе работы по прокладке телекоммуникаций велись в деревне Издревая, поселке Крупской и селе Сенчанка. В Купинском районе к числу интернетизированных сел присоединились Лукошино, Лягушье и Чумашки. В Барабинском и Мошковском районах широкополосный интернет теперь доступен жителям Новоульяновского, Устьянцева, Радуги и Широкого Яра. В Тогучином, Маслянинском и Карасукском районах современную интернет-связь «Ростелеком» организовал в Лекарственном, Березово и Михайловке.

– В каждом из этих сел проживает свыше пятисот человек. Таким образом, благодаря нашей совместной работе с администрацией Новосибирской области более 16 тысяч жителей получили возможность пользоваться скоростным интернетом, – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Еще одна важная задача, которую выполняет проект«500+», – широкополосные каналы связи по оптической технологии организованы во всех сельских социально-значимых объектах.

Только в 2018 году 174 таких объекта –24 образовательных учреждения, 25 лечебных организаций, 16 библиотек, 16 культурно-досуговых центров, 15 администраций сельсоветов и еще 78 объектов общего пользования – получили доступ во всемирную сеть и имеют такие же возможности для использования цифровых ресурсов, как и жители мегаполисов.

За три года реализации программы общая протяженность сетей превысила683 километра, а число населенных пунктов, где появился скоростной интернет, достигло56. Все 326 соцучреждений в этих селах также обеспечены современной связью.

Исполнителем регионального проекта компания «Ростелеком» стала на основании конкурсов на предоставление услуг связи для муниципальных образований. Программа «500+» направлена на обеспечение проводным интернетом населенных пунктов с численностью жителей от пятисот человек. Она дополняет федеральный проект «Устранение цифрового неравенства», который обеспечивает коллективными точками Wi-Fi-доступа села с числом жителей от 250 до 500. Благодаря такой системной работе Новосибирская область сегодня лидирует по доступности интернет-связи в сельских территориях.

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