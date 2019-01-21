2019-01-22T12:21:39+03:00
Умные вещи

Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей

Число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55%.
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Новосибирские абоненты Tele2 за праздничные дни посетили 90 стран мира.Новосибирские абоненты Tele2 за праздничные дни посетили 90 стран мира.
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Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В новогодние праздники клиенты компании активно путешествовали за рубеж, а иностранные гостив России скачали в 2 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее.

Число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. АбонентыTele2, которые чаще других отправлялись в экзотические страны, также оказались жителями этих регионов.

Четверть абонентов Tele2, которые покинули в новогодние праздники Россию, посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге популярных направлений занял Таиланд – количество посетивших эту страну клиентов выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Голосовой трафик абонентов Tele2 за границей показал рост на 20% год к году. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за 2018 год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 117.

Интернет-трафик во входящем роуминге также показал практически двукратный рост год к году. Самыми популярными среди иностранцев городами стали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодар, Челябинск и Смоленск.

Новосибирские абоненты Tele2 за праздничные дни посетили 90 стран мира. Рейтинг наиболее популярных направлений возглавил Казахстан, а на второй строчке расположился жаркий Таиланд. Также в пятёрку самых востребованных направлений попали Киргизия, Таджикистан и Вьетнам. Популярность последнего заметно выросла. Страну посетили в 2,5 раза больше новосибирских абонентов Tele2, чем в прошлом году. В поездках новосибирцы предпочли оставаться онлайн: трафик переда данных в роуминге вырос в четыре с половиной раза. Общее количество новосибирских клиентов оператора, использовавших услуги связи в международном роуминге, выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Популярность Новосибирска, как транзитного и туристического центра, выросла: услугами связи во входящем роумингев сети Tele2 на новогодних каникулах воспользовались гости из двадцати шести стран.

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