2019-01-21T07:27:25+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США

Банк УРАЛСИБ расширяет продуктовую линейку
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Оформить и получить неименную карту можно в офисе Банка УРАЛСИБ непосредственно в день обращения.Оформить и получить неименную карту можно в офисе Банка УРАЛСИБ непосредственно в день обращения.
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Банк УРАЛСИБ расширяет продуктовую линейку и предлагает клиентам два продукта, которые теперь можно оформить в долларах США: дебетовую накопительную карту «Копилка» и накопительный счет.

Максимальная процентная ставка по карте «Копилка», открытой в долларах США, согласно тарифному плану «Ежемесячный», составляет 0,7% годовых. «Копилка»– дебетовая карта с повышенным доходом на минимальный остаток средств. Оформить и получить неименную карту можно в офисе Банка УРАЛСИБ непосредственно в день обращения.

Также теперь в долларах США можно оформить накопительный счет, открываемый в составе пакетов услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Максимальная ставка по счету в долларах США составляет 1% годовых (тарифный план «Прайвет»). Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия счета.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания счетов можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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