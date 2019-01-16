«Слова ребенка ничего не значат»: школьный психолог подала в суд на маму девочки с синими волосами

История произошла в одной из бердских школ в конце прошлого года. Шестиклассница рассказала родителям, что ее выгнали с уроков из-за цвета волос. Дело в том, что накануне девочка с позволения мамы покрасила голову оттеночным шампунем. Прическа мальвины понравилась не всем. Валентина, мама школьницы, рассказывала, что психолог сделала дочке замечание, мол, та подает плохой пример остальным детям. История получилась такой резонансной, что ее комментировали даже депутаты Госдумы. Вера Ганзя, например, прошлась по родителям.

- Надо воспитывать родителей! Мама позволяет ребенку красить волосы непонятно в какой цвет! - сказала она в интервью «КП» - Новосибирск.

Впрочем, были и те, кто, наоборот, стоял горой за родителей шестиклассницы. Ничего ведь криминального ребенок и взрослые не сделали, а на оценки в дневнике цвет волос никак не влияет.

«Школа – это не модный базар» - слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» прокомментировали скандал с голубыми волосами школьницы. 00:00 00:00

Делом в итоге заинтересовалась и прокуратура: по закону никто не имеет права выгонять ученика с урока, какой бы цвет волос у него ни был. Прокурорская проверка показала, что шестиклассницу... никто не выгонял. Сотрудники школы действительно делали ребенку замечания. Но на дверь никто не показывал.

Вера Ганзя считает, что виноваты родители девочки.

- Никто не требовал, чтобы девочка удалилась с уроков. Замечания были сделаны в корректной форме, - прокомментировал «КП» - Новосибирск» Роман Сивак, прокурор города Бердска. - Поэтому нарушения прав школьницы в ходе проверки выявлено не было, однако нами был вынесен протест на положение о школьном дресс-коде в связи с запретами на определенный внешний вид, поскольку это противоречит федеральному законодательству.

Например, во внутренних документах школы значилось, что запрещен пирсинг.

Казалось бы, история закончена, о конфликте все позабыли. Но школьный психолог решила не оставлять все как есть: подала на маму девочки в суд. С нее она требует 25 тысяч рублей

за причинение морального вреда. Мол, зря девочка на нее жаловалась. Однако мама школьницы ребенку верит. И считает, что этот факт - конфликт дочки и сотрудницы - никто не разбирал.

- В прокуратуре про психолога толком ничего не было. Меня про психолога тоже не спрашивали. В основном разбирались в том, выгнали девочку или нет. Дочь в подробностях рассказывала, как это происходило. Видимо, ребенка плохо услышали или ее слова ничего не значат, - считает Валентина, мама девочки.

Сама психолог от комментариев журналистам «КП» отказалась. Так что понять, чем именно ее так задела история с синими волосами, сложно. Получается, конфликт ребенка и школы тянется до сих пор. А к психологу остаются вопросы. Зададим их хотя бы здесь. Во-первых, как все-таки проходил разговор между вами и девочкой? А во-вторых, вы точно разбираетесь в психологии, если собственный спор со школьницей намерены разбирать аж в суде?

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Перми мама «яркой» девочки намерена судиться со школой

В начале сентября 2018 года в Перми 10-классницу Зину Агишеву директор гимназии №4 отстранила от занятий из-за розового цвета волос, сославшись на внутренний устав школы. Мама школьницы оказалась не простой, а депутатом Пермской городской думы, разгорелся скандал.

Районная прокуратура признала действия руководителя школы незаконными. Мама-депутат на этом не остановилась, заявила, что готова в суде отстаивать права дочери:

- Я очень старалась выключить юриста и депутата, а теперь включу все свои возможности для изменения этой системы, - пообещала она пользователям соцсетей (подробнее)