Закон одного яйца, или… Эффект бабочки по-русски

В универе закончилась последняя пара, и Жека пришел в магазин. Купил батон, спред, баночку морской капусты, пять пачек «дошика», майонез и яйца. В общаге еще оставались припасы от родителей: из деревни Малые Вертушки они привезли картошку, лук и шмат сала.

Студент прикинул, что провизии ему хватит на пять дней. Затем его ожидала зарплата - не большая, но очень нужная. Жека подрабатывал, продавая SIM-карты.

Все шло по плану, но на пятый день случился конфуз: не хватило яйца. Жека привык завтракать глазуньей из двух яиц, но в этот раз трапеза «усохла» вполовину.

На парах студент просидел без настроения, а к вечеру пошел на свой пост - к лотку в подземном переходе.

«Акция неслыханной щедрости! SIM-кары в подарок!» - традиционно кричал он и трепетно ждал, когда на карточку упадет зарплата.

«Симки», конечно, не были бесплатными. Приходилось снова и снова объяснять покупателям, что нужно оплатить баланс: «500 рублей платите - 500 у вас на счету». А сама карточка - ну да, в подарок.

Жека прикидывал, что, получив зарплату, надо бы навестить Ольгу из параллельной группы. Купить бутылку шампанского, шоколадку по акции, заскочить в аптеку и навестить. А что, если ее не будет дома? Жека достал смартфон и набрал Ольгин номер…

«Недостаточно средств для звонка», - осадил его металлический голос.

Вот незадача! Имевший зачет по логике и пятерку по философии студент быстро нашел решение. Взял казенную SIM-карту, вставил в свой телефон и позвонил…

***

Николай Степанович седьмой год работал на шоколадной фабрике «Темное золото», но чувствовал, что сам он - не в шоколаде. Главный технолог, по сути - законодатель вкуса, а ему ни разу не поднимали зарплату. А во время очередной оптимизации служебный BMW велели разделить с начальником департамента внутренней безопасности. Ну это же стыд просто!

Недавно на международной выставке партнеры из Сингапура сказали, что очень интересуются рецептом батончика «Сладкий кедр». Конфеты имели успех у потребителей, а рецепт был запатентован фабрикой. Большой сингапурский шоколатье оставил свою визитку и очень просил поделиться секретами производства.

Николай Степанович понимал, что получит за это хороший гонорар, но диктовать рецепт по городскому служебному телефону не мог. Даже с личного мобильного - боже упаси. Накануне в метро он купил «серую» SIM-карту. Технолог вставил ее в телефон и позвонил. Через минуту Николай Степанович преодолел языковой барьер, еще за минуту обсудил цену услуги и начал диктовать драгоценную информацию. Связь оборвалась…

Инженер быстро понял, что на SIM-карте не хватило денег, его явно обсчитали. Николай Степанович попытался дозвониться в кол-центр, но увяз в бесконечном голосовом меню. Привлечь сингапурские капиталы в семейный бюджет не удалось, но пищевого гения посетила блестящая мысль. Почему бы не уменьшить чуть-чуть длину батончика «Сладкий кедр»? На полшишечки. Тогда сэкономленный какао-порошок можно по дешевке продать обратно поставщикам.

***

Марина Кузнецова направлялась в школу с надеждой. Сын-оболтус разбил рамку с портретом Гоголя, раскурил на геометрии вейп с запахом маракуйи и нарисовал в классном журнале голую женщину. Директор пообещал поставить пацана на учет в ПДН. Директор, он же депутат областного парламента Валерий Павлович Циммерман был человеком слова. Сказал: поставит - значит, поставит. Но избирательница и мать оболтуса должна была попытаться уговорить его этого не делать.

Марина купила бутыль коньяка и килограмм «Сладкого кедра». Директора и депутаты не берут ни взяток, ни подарков. Так что коньяк и «Сладкий кедр» было единственным, что могла принести в школу мать юного хулигана.

***

Валерий Павлович уже давно не преподавал, предпочитая педагогической работе - административную деятельность в школе и законодательную - в парламенте. Однако физика и математика оставались его верными друзьями. Оценить вес и рассчитать сумму он мог не хуже, чем Рене Декарт.

Несостоявшийся доктор наук, но успешный депутат сидел в уютном директорском кресле. Коньячный аромат подтверждал безусловное качество напитка. Циммерман отпивал напиток мелкими глотками, смаковал его и намеревался в прекрасном расположении духа пойти на сессию. Однако, развернув сладкий батончик, Валерий Павлович нахмурился: цепким взором он быстро оценил недовес. Конфеты были обрезанными!

«Так вот как ты, народ, ко мне относишься…» - разочарованно подумал Валерий Павлович. Продолжая попивать коньяк, он прикинул, что с начала года побывал на семи заседаниях фракции, трех заседаниях комитета по образованию, дважды был на политсовете и еще один раз выезжал разрезать ленту на детской площадке, потому что очень любил детей. А еще по разным инициативам и законам 43 раза проголосовал за и 31 раз против.

«Хватит! - решил Валерий Павлович, мысленно обращаясь к народу: - Вы мне конфеты обрезаете, а я должен ради вас кнопку нажимать. В этом году я свою норму выполнил!»

***

В парламенте кипела работа...

- Прошу голосовать, - объявил спикер, представив очередную инициативу.

На табло замелькали цифры, а когда они остановились, по залу прокатилась волна разных звуков: кто-то откашливался, кто-то шептал, кто-то громко чесал висок, кто-то хохотнул. Спикер на секунду озадачился, но быстро нашелся.

- Для кворума не хватает одного голоса. Проект отклонен, идем дальше по повестке.

Региональный закон, над которым бились депутаты, чиновники, общественные активисты, прокуратура и антимонопольный комитет, так и не был принят. Это был закон о запрете продажи яиц в нечетном количестве.