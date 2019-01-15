При поддержке ЭПМ-НовЭЗ на сцене Линевского дома культуры выступили участники Международного Маланинского фестиваля

Музыканты и творческие коллективы, приехавшие на XV Международный Маланинский конкурс-фестиваль, а также местные артисты подарили жителям р. п. Линево благотворительный концерт, который состоялся при поддержке Новосибирского электродного завода (входит в группу «ЭНЕРГОПРОМ»).

В подтверждение поддержки и укрепления творческих и дружеских связей артисты Эрика Вэйган, Пэпон Вилларубла (Испания, Каталония) и Хоакин Диаз (Доминиканская Республика) выступили с артистами из Тюмени, Нижнего Новгорода и Новосибирска, порадовав любителей народного музыкального творчества игрой на баяне, аккордеоне и гармони.

Удивили гостей концерта своей виртуозной игрой и двое воспитанников Линевской детской школы искусств - обладательница Гран-при IX Международного фестиваля авторского и самодеятельного творчества «Золотая осень» (ежегодно проходит в р. п. Линево) Адалина Виллер и лауреат I степени Международного конкурса Les Etoiles Sancyberie в Монт Дор (Франция), а также Гран-при XIII Международного Маланинского конкурса-фестиваля Виталий Шумилов. Преподаватель Виталия Наталья Бондаренко, как и третий участник концерта Алексей Силантьев, занесены в «Золотую книгу» Новосибирской области. Алексей Силантьев не только занимается артистической и преподавательской деятельностью, но и является постоянным членом жюри в номинации «Играй, гармонь» Международного фестиваля авторского и самодеятельного творчества «Золотая осень».

Зажигательное выступление музыкального коллектива.

Торжественное открытие XV Международного Маланинского фестиваля, объединившего аккордеонистов, баянистов, гармонистов, балалаечников, домристов и гитаристов, состоялось в прошедшую субботу, на следующий день после благотворительного концерта в Линево.

Победителем XV Международного Маланинского конкурса-фестиваля стал народный ансамбль преподавателей Линевской детской школы искусств.

- Завоевав Гран-при в номинации «Ансамбль», Алексей Силантьев (руководитель), Наталья Бондаренко, Оксана Келлер, Лилия Артемьева, Раушан Халикова, Тамара Калядина, Юлия Мамаева, Яна Холина, Ярослав Подгурский, Наталья Силантьева, Ульяна Власова и Анна Иванова в очередной раз доказали, что жители Линево - самые творческие люди в Новосибирской области. Мы гордимся нашими земляками, - отметила руководитель общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Искитимского района Татьяна Дегтярева.

Цель масштабного музыкального Маланинского фестиваля - возрождение и популяризация традиционного творчества, в том числе игры не только на баяне, но и практически на всех народных инструментах. Международный Маланинский конкурс-фестиваль проходит с 1987 года. Традиционно на мероприятие приезжают гости из других регионов России и из-за рубежа для обмена опытом.