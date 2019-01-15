Новогодние каникулы: новосибирцы проговорили по мобильному 60 лет и скачали вдвое больше LTE-трафика

В праздничные часы пик объем сгенерированного абонентами МТС трафика в 1,5 раза превысил прошлогодние показатели. Наибольший рост трафика - в 2,5 раза по сравнению с новогодней ночью 2018 года - показали мессенджеры, при помощи которых жители Новосибирска и области стали значительно больше поздравлять родных и друзей с Новым годом.

Новосибирцы активно отправляли друг другу поздравительные видео- и аудиоролики, вели прямые эфиры с праздничных застолий и постили фотографии с елкой и открытки начиная с 12 часов 31 декабря, а пик пришелся на первый час Нового, 2019 года. Наиболее заметным изменением по сравнению с 2018 годом стал значительный рост количества прямых эфиров в социальных сетях - преимущественно для поздравления друзей и родных горожане выбирали Facebook и Instagram. В Новосибирске второй год подряд в лидеры по интернет-поздравлениям попали Красный проспект, микрорайон Горский и район МЖК. Компанию им составили жители Академгородка, Бердска и Нижней Ельцовки.

За первый час нового года жители Новосибирской области совершили больше миллиона голосовых вызовов, за это время им удалось выговорить более 35 тысяч часов. А в общем за новогодние сутки жители Новосибирска и области позвонили своим друзьям и близким более 12 миллионов раз. Самые разговорчивые абоненты живут в Искитиме, Барабинске, Куйбышеве и Ордынском.

В общей сложности за новогодние каникулы абоненты МТС в Новосибирской области проговорили более 60 лет. LTE-трафик вырос по сравнению с 2018 годом в 2 раза.

Самая большая доля интернет-трафика, использованного жителями НСО во время новогодних каникул, пришлась на контент эротического содержания - на эти ресурсы пришлось более трети общего трафика региона. На втором месте - социальные сети и мессенджеры, среди которых с большим отрывом лидирует Facebook. Далее по популярности идут Instagram и «ВКонтакте» - на эти сети абоненты суммарно потратили столько же трафика, сколько на один Facebook. Замыкают рейтинг онлайн-кинотеатры, самыми популярными из которых стали IVI и МТС Кино.