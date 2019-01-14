«Подпишешь — будет тебе «Скорая»: в МВД отказались помочь девушке, которую избили соседи

Евгения Ширина уже почти три года добивается наказания для избивших ее преступников. Виновники известны, они не прячутся, но в МВД игнорируют жалобы сибирячки. Во всяком случае, такая картина складывается из рассказа девушки.

— Нападение на меня произошло на улице Оловозаводской. В коридоре коммунальной квартиры, когда я вечером возвращалась домой. Я открыла верхний замок своей комнаты, наклонилась открыть нижний. В этот момент сзади на меня напала взрослая дочь соседки. Уцепилась за шею, стала бить руками и ногами. Я пыталась ее сбросить, но на выручку ей пришла мать, вцепилась мне в волосы, вдвоем они стали наносить мне удары, — рассказывает Евгения.

Потом, по словам Шириной, подключился сожитель соседки, еще двое ее приятелей — мужчина и женщина. Ей пришлось отбиваться от пятерых, и, конечно, девушка была жестоко избита.

— Я периодически теряла сознание. Они угрожали убить меня, — добавляет Женя.

Отношения с соседкой и ее частыми гостями и раньше были не сахар. А в этот раз целью недругов, видимо, была сумочка Евгении. Во всяком случае, ее в драке отняли. Сумку распотрошили. Ключи и дешевый кнопочный телефон вернули, а смартфон забрали. Пропали и деньги. Сумма, правда, небольшая — рублей пятьсот. А вот мобильник — дорогой. Сумма ущерба — почти 40 тысяч.

— Полиция, приехав на место преступления, оставила соседку дома, в ее комнате. На мое утверждение, что она тоже участвовала, сотрудники отмахнулись. Далее, меня продержали в отделении полиции всю ночь, не оказав первой медицинской помощи. Преступников выпустили часа в три ночи. Я неоднократно просила полицейских вызвать мне «Скорую». А они вынуждали меня подписать ложные показания о том, что меня избили только двое, и что у меня ничего не пропало. Говорят: «Подпишешь, будет тебе «Скорая». Я отказывалась. Пыталась выйти из отделения полиции, они меня не выпускали. Отпустили лишь утром в седьмом часу, — продолжает Евгения.

В ГКБ №34 девушке поставили диагноз: сотрясение головного мозга, рваная рана головы, ушибы, ссадины лица, грудной клетки, открытый перелом костей носа без смещения, дисторсия шейного отдела позвоночника. Дисторсия — это патология, которая может обернуться ограничением движения. Девушка пролежала на лечении две недели, потом еще долго была на больничном. Однако экспертизу провели только по первичным документам. А проводить повторно, говорит Евгения, следователь из полиции отказал. Так что ей определили «легкий вред здоровью».

Эти события произошли еще в апреле 2016 года. С тех пор девушка добивается наказания для виновников, но дело до сих пор не расследовано. На многочисленные жалобы сотрудники отвечают отписками.

Телефон Евгении вернули только этой зимой — после того, как в МВД пришло обращение от «КП»-Новосибирск». А вопросы, заданные нашим изданием, в областном Главке проигнорировали, нарушив закон.

Ширина перечисляет целый список нарушений: дело до сих пор не расследовано, полицейские, требовавшие от потерпевшей ложных показаний и державшие ее всю ночь в отделе, не наказаны. Еще Евгения предполагает, что сотрудники полиции сами пользовались ее смартфоном (в телефоне оказались программы, которые сама Евгения не устанавливала), да и вернули вещдок не полностью - без аккумулятора...