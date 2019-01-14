2019-01-14T11:59:49+03:00
Общество

«Ростелеком» устраняет сотовое неравенство в селах Новосибирской области

Жители семи отдаленных населенных пунктов в трех районах Новосибирской области получили возможность пользоваться мобильной связью
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Сотовое равенство «Ростелеком» обеспечил в рамках областной программы «500+», направленной на цифровизацию сел с населением свыше пятисот человек.Сотовое равенство «Ростелеком» обеспечил в рамках областной программы «500+», направленной на цифровизацию сел с населением свыше пятисот человек.
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В ноябре 2018 года «Ростелеком» запустил в эксплуатацию первые три базовые станции, построенные в селах Отреченское и Старые Карачи Чановского района и Капкуль Купинского района. Теперь около двух тысяч жителей могут пользоваться мобильной беспроводной телефонной связью по технологии 2G/3G. В конце декабря базовые станции заработали также в населенных пунктах Северного района: Бергуль, Новотроицк, Чуваши и Коб-Кордон. Общая численность населения в них составляет больше 1500 жителей.

- Как провайдер цифровых услуг и решений мы выполняем сразу четыре важные задачи: строим магистральные сети в малые села, устанавливаем базовые станции 2G/3G,организовываем каналы связи и выступаем виртуальным мобильным оператором,–поясняет директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. –Все семь построенных базовых станций передают радиосигнал в эфир, и жители уже успели оценить качество мобильной связи «Ростелеком».

Областные власти и Новосибирский филиал «Ростелекома»реализуют проект «500+»на условиях государственно-частного партнерства с 2016 года. Провайдер цифровых услуг и решений три года подряд становился победителем конкурса на предоставление услуг связи для муниципальных образований. Строительство базовых станций сотовой связи включено в эту программу только в 2018 году. Раньше региональная программа предусматривала организацию проводного интернета для социально-значимых объектов и жителей в селах с численностью от 500 до 1000 человек. Теперь такие населенные пункты будут обеспечены еще и надежной мобильной связью.

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