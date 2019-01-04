Замерзший верблюд, олени с мешками и запертые избушки: чем удивляет главная елка Новосибирска

В центре Новосибирска – маленький зимний городок. Власти именно здесь, на площади Ленина, поставили главную елку. Насколько у них получилось создать сказочный оазис, оценивали корреспонденты «КП»-Новосибирск».

В центре городка – 22-метровая искусственная ель, дерево высоченное, знакомое новосибирцам с прошлого года. Гирлянды тоже старые, но благодаря электрикам светятся по-новому: елка переливается всеми цветами радуги.

Плотным хороводом вокруг ели расставлены деревянные избушки. Тоже наши старые знакомые. Год назад на пешеходной улице Ленина в них продавали глинтвейн и сувениры. В этот раз от пешеходной улицы власти отказались, как и от торговли в деревянных домиках.

- К сожалению, мы не нашли отклика от предпринимателей на этот год, - признался «Комсомольской правде» мэр Анатолий Локоть. - Может быть, условия, которые мы предлагали, не полностью соответствуют и не очень интересные... И мы решили отказаться от пешеходной улицы в этом году. Потому что издержки от перекрывания улицы достаточно велики, а вот желающих прийти туда работать и украсить улицу Ленина совсем нет.

В том году избушки с Ленина подверглись травли со стороны общественников. Те раскопали, что один такой домик обошелся бюджету почти в 500 тысяч рублей.

Выбрасывать «баньки», как ласково прозвали их горожане, чиновники не стали. И в этом году стилизовали их под жилища сказочных героев: Бабы Яги, Снеговика, 12 Месяцев.

Правда, скарб у персонажей оказался скудным. Да и сами они не гостеприимные. Домики практически пустые, внутрь не войти. Смотришь через покрытое снежным инеем окошко, видишь внутри елочку – вот собственно и все развлечение.

А вот загадка для пытливых умов – у китайских дверей всех избушек отломаны металлические ручки. То ли вандалы поглумились, то ли создатели сказочного городка сами предвосхитили их. Может быть, у вас есть свои версии?

Вокруг главного дерева есть еще множество маленьких, ростом со взрослого человека, елей. Каждая наряжена по-своему.

На одной можно увидеть игрушки из фетра.

На другой елке – кто-то будто нечаянно забыл карнавальную маску.

Есть деревья, украшенные деревянными игрушками.

В этом году декораторы использовали даже искусственный жемчуг, получилось симпатично.

А на одной елке можно было увидеть вот такое перо: видимо, птица счастья обронила.

Ледовый городок, на который потратили в этом году больше 3,5 миллионов рублей, посвящен Году театра. Но, честно говоря, скульптуры не сильно впечатляют. А особенно огорчила центральная горка: дети вылетают с нее прямо под ноги тем, кто делает селфи с теми самыми елочками.

Любителям селфи – раздолье. Концентрация огоньков на квадратный метр очень высока. Особенно народу нравятся светящийся олень.

Вообще организаторам спасибо, что они не стали обыгрывать в новогодних инсталляциях символ года – свиней в зимнем городке мы не застали, а вот олени присутствуют во всех ипостасях.

Рядом с городком – импровизированный «зоопарк». Тут пони и снова - олени. Лошадка проигрывает конкуренцию своим рогатым друзьям. Если родители раскошелятся, да хорошенько укутают ребенка, тот может совершить пятиминутный променад на оленях по Первомайскому скверу.

Дальновидные животноводы привязали под хвосты оленям объемные матерчатые мешочки. Чтобы, так сказать, друзья Санты не оставляли следов на заснеженной тропе. Собаководы, учитесь!

Рядом с оленями еще одно животное. Сюда, в морозную Сибирь, заплыл корабль пустыни – флегматичный верблюд. На горбатого постелили ковер, то ли, чтобы спина не мерзла, то ли, чтобы наездникам удобнее было.

Отцы набирают побольше воздуха в легкие и забрасывают своих дочерей на терпеливое копытное, которое везет детей до парка и обратно. К сожалению, верховый тур совсем невелик. Как и новогоднее пространство в центре города. Нам его показалось мало.

СМОТРИТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ: НОВОГОДНИЙ НОВОСИБИРСК - ЧЕМ УДИВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ ЕЛКА НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

ЖЕМЧУГ И ПАВЛИНА ПЕРЬЯ: ЧЕМ УКРАСИЛИ ЗИМНИЙ ГОРОДОК НОВОСИБИРСКА