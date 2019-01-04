2019-01-05T00:31:45+03:00
Новый год 2019

Замерзший верблюд, олени с мешками и запертые избушки: чем удивляет главная елка Новосибирска

Корреспонденты «КП» прогулялись по зимнему городку на площади Ленина и сделали для вас красочные фотографии
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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Избушки обрели новую жизнь.Избушки обрели новую жизнь.Фото: Виктория МИНАЕВА

В центре Новосибирска – маленький зимний городок. Власти именно здесь, на площади Ленина, поставили главную елку. Насколько у них получилось создать сказочный оазис, оценивали корреспонденты «КП»-Новосибирск».

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

В центре городка – 22-метровая искусственная ель, дерево высоченное, знакомое новосибирцам с прошлого года. Гирлянды тоже старые, но благодаря электрикам светятся по-новому: елка переливается всеми цветами радуги.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Плотным хороводом вокруг ели расставлены деревянные избушки. Тоже наши старые знакомые. Год назад на пешеходной улице Ленина в них продавали глинтвейн и сувениры. В этот раз от пешеходной улицы власти отказались, как и от торговли в деревянных домиках.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

- К сожалению, мы не нашли отклика от предпринимателей на этот год, - признался «Комсомольской правде» мэр Анатолий Локоть. - Может быть, условия, которые мы предлагали, не полностью соответствуют и не очень интересные... И мы решили отказаться от пешеходной улицы в этом году. Потому что издержки от перекрывания улицы достаточно велики, а вот желающих прийти туда работать и украсить улицу Ленина совсем нет.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

В том году избушки с Ленина подверглись травли со стороны общественников. Те раскопали, что один такой домик обошелся бюджету почти в 500 тысяч рублей.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Выбрасывать «баньки», как ласково прозвали их горожане, чиновники не стали. И в этом году стилизовали их под жилища сказочных героев: Бабы Яги, Снеговика, 12 Месяцев.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Правда, скарб у персонажей оказался скудным. Да и сами они не гостеприимные. Домики практически пустые, внутрь не войти. Смотришь через покрытое снежным инеем окошко, видишь внутри елочку – вот собственно и все развлечение.

А вот загадка для пытливых умов – у китайских дверей всех избушек отломаны металлические ручки. То ли вандалы поглумились, то ли создатели сказочного городка сами предвосхитили их. Может быть, у вас есть свои версии?

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Вокруг главного дерева есть еще множество маленьких, ростом со взрослого человека, елей. Каждая наряжена по-своему.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

На одной можно увидеть игрушки из фетра.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

На другой елке – кто-то будто нечаянно забыл карнавальную маску.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Есть деревья, украшенные деревянными игрушками.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

В этом году декораторы использовали даже искусственный жемчуг, получилось симпатично.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

А на одной елке можно было увидеть вот такое перо: видимо, птица счастья обронила.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Ледовый городок, на который потратили в этом году больше 3,5 миллионов рублей, посвящен Году театра. Но, честно говоря, скульптуры не сильно впечатляют. А особенно огорчила центральная горка: дети вылетают с нее прямо под ноги тем, кто делает селфи с теми самыми елочками.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Любителям селфи – раздолье. Концентрация огоньков на квадратный метр очень высока. Особенно народу нравятся светящийся олень.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Вообще организаторам спасибо, что они не стали обыгрывать в новогодних инсталляциях символ года – свиней в зимнем городке мы не застали, а вот олени присутствуют во всех ипостасях.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Рядом с городком – импровизированный «зоопарк». Тут пони и снова - олени. Лошадка проигрывает конкуренцию своим рогатым друзьям. Если родители раскошелятся, да хорошенько укутают ребенка, тот может совершить пятиминутный променад на оленях по Первомайскому скверу.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Дальновидные животноводы привязали под хвосты оленям объемные матерчатые мешочки. Чтобы, так сказать, друзья Санты не оставляли следов на заснеженной тропе. Собаководы, учитесь!

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Рядом с оленями еще одно животное. Сюда, в морозную Сибирь, заплыл корабль пустыни – флегматичный верблюд. На горбатого постелили ковер, то ли, чтобы спина не мерзла, то ли, чтобы наездникам удобнее было.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Отцы набирают побольше воздуха в легкие и забрасывают своих дочерей на терпеливое копытное, которое везет детей до парка и обратно. К сожалению, верховый тур совсем невелик. Как и новогоднее пространство в центре города. Нам его показалось мало.

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

СМОТРИТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ: НОВОГОДНИЙ НОВОСИБИРСК - ЧЕМ УДИВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ ЕЛКА НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

ЖЕМЧУГ И ПАВЛИНА ПЕРЬЯ: ЧЕМ УКРАСИЛИ ЗИМНИЙ ГОРОДОК НОВОСИБИРСКА

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