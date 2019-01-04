«Люди улетают «пачками», а мы остались»: как россияне готовятся к шторму с 7-метровыми волнами в Таиланде

По прогнозам тайских синоптиков, шторм «Пабук» будет тревожить местных жителей и туристов до 5 января. Сильные ливни, ветер и гигантские волны ожидаются в том числе на популярных курортах: Пхукет, Краби, Самуи, Ко-Панган.

Мы связались с новосибирцем, отдыхающим сейчас на Пхукете, чтобы узнать, какая обстановка складывается в туристической среде. Дмитрий Фролов, отправившийся в Таиланд еще до объявления приближающегося шторма, о «Пабуке» узнал от знакомых. Говорит, никакой рассылки от туроператора не получал. Сейчас внимательно следит за прогнозами, следует рекомендациям, но отправляться домой раньше времени не собирается.

Разрушения из-за шторма "Пабук" в Таиланде.

— Сегодня ветра не чувствуется, но весь день пасмурная погода. По слухам вчера не было билетов в аэропорту на самолеты, так как люди улетают «пачками»... Не доехали до острова, где планировался восхитительный дайвинг - всё из-за тайфуна. Порты закрыты. На улице, где было ночью не протолкнуться, сейчас пустынно... По телевидению новости пестрят сообщениями о стихии. Чувствуется в воздухе общая тревожность. Мы решили не уезжать, потому что бесстрашные! Приняли меры предосторожности: запаслись водой и немного еды купили на случай, если не будут работать магазины и кафе. Вечером будем находиться в отеле.

Пока огромных волн нет, но небо над Пхукетом хмурое. Фото: Юлия Бакулина

По прогнозам, ветер при шторме может достигать 48 метров в секунду, высота волн до семи метров. В социальных сетях оставшиеся в Таиланде россияне пишут, что также запасаются едой, некоторые переезжают в номера на этажах повыше. Один житель нашей страны уже погиб, отправившись купаться в открытое море, несмотря на все запреты.

В Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) пока угрозы жизни для сибиряков, находящихся на курортах Таиланда, не видят:

Туристы спешат покинуть курорты Таиланда из-за шторма "Пабук".

— Таиланд - страна большая, курортные места локальны, погода везде разная. Если природные катаклизмы происходят конкретно на каком-то курорте, то с туристами, отдыхающими там, идет индивидуальная работа. Совет отдыхающим один — нужно обращаться к своему отельному гиду, туроператору за более детальным прогнозом и руководством к действиям. На данный момент, по нашей информации, угрозы жизни и здоровью туристов нет, — сказала исполнительный директор ассоциации Светлана Фоменко, добавив, что в НАТО продолжают собирать информацию о новосибирских туристах, отдыхающих в Таиланде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/685067" frameborder="0"></iframe> Пхукет готовится к шторму "Пабук" с 7-метровыми волнами.

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Волны в Сиамском заливе вздыбятся до 7-метровой высоты. При том, что обычно даже в ненастье достигают лишь 2 метров. В Андаманском море максимальная высота волн в ближайшие дни, по прогнозам, - 3 метра. “Пабук” необычен тем, что это первый за последние 30 лет тропический шторм, который образовался не в сезон муссонных дождей - а, наоборот, в то самое время, когда в Таиланде обычно стоит отличная погода и сотни тысяч туристов приезжают на новогодние праздники. Для россиян это самое популярное пляжное направление зимой (подробности).

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