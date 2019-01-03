Глухой француз судится с сибирячкой, чтобы вернуть двух сыновей

«Папа вас найдет»: так подписано главное фото на интернет-страничке в поддержку 32-летнего француза Фабьяна. Уже больше трех лет глухой иностранец пытается вернуть детей, которых его бывшая супруга увезла из Франции в Сибирь. В католическое Рождество мужчина на языке жестов записал обращение к своим детям и показал, что их фото висят на стене в его квартире. Но уже который год он встречает праздник без сыновей.

СТЮАРДЕССА ПО ИМЕНИ АЛЕНА

Фабьян познакомился c Аленой в 2008 году на популярном во Франции сайте знакомств, когда им обоим было по 22 года.

- Просто поздоровался с ней на французском языке: «Bonjour». Она сразу ответила, рассказала, что любит культуру Франции, хотела бы выучить французский язык и побывать в Париже. Общение почти сразу началось на французском, потому что английским я не владел, - написал «Комсомольской правде» Фабьян. - Будущая жена сказала, что работает стюардессой, учит французский язык. Она рассказала, что у нее есть собака, которую зовут Патрик - во Франции это популярное мужское имя.

Так сибирячка и иностранец общались полгода. А потом Алена решила приехать во Францию, чтобы увидеться лично: сначала - на 15 дней, потом - на три месяца. И в третий раз - еще на три месяца, в это время пара уже готовилась к свадьбе.

- Свадьба проходила во Франции в 2010 году. Но еще до регистрации брака Алена сменила имя - на Мелиссу и свою фамилию - на мою, что немного смутило, - признается Фабьян. - Но все закрыли на это глаза: она объяснила, что это важно для документов. Только в написании ошиблась: пропустила букву «H», которая есть в моей фамилии.

На свадьбу во Францию приехали родители Алены-Мелиссы и ее крестная. А сам Фабьян побывал в России уже после торжества. Французу показали не только Новосибирск, но и Москву, Санкт-Петербург. И все же решено было жить не в России, а на родине жениха.

«ВСЮ КВАРТИРУ ЗАВЕСИЛА ИКОНАМИ»

В Париже семья снимала трехкомнатную квартиру недалеко от фермы родителей, где работает француз. Фабьян рассказывает, что уже во время совместной жизни стал замечать странности в поведении жены.

- Мелисса завесила всю квартиру иконами и молилась очень часто - например, перед едой, перед поездкой куда-то на машине, перед сном, - перечисляет Фабьян.

Пока глава семейства занимался фермерством, жена подтягивала французский, чтобы получить работу. А потом устроилась в гостиницу к родственнику супруга горничной.

- Мелисса проработала всего месяц, так как ей не понравилось убирать и работать иногда по воскресеньям. А в 2012 году родился Сергей (имена детей изменены. - Прим. авт.), и она больше нигде не работала, - объясняет Фабьян. - А в 2014 году родился второй сын - Леонид. Мальчики всегда очень радовались, когда я приходил с работы на обед, также им нравилось ходить вместе со мной на ферму. Мы с сыновьями общались жестами и на французском.

«Папа вас найдет»: так подписано главное фото в на интернет–страничке в поддержку 32-летнего француза ФабьянаФото: СОЦСЕТИ

СБЕЖАЛА ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Брак рухнул осенью 2015 года, когда на месяц во Францию приехали погостить родители Мелиссы. Фабьян заверяет: старался, чтобы им все понравилось, водил родню на экскурсии и в рестораны. 18 ноября супруга сказала, что поедет в небольшое путешествие с родителями и детьми. С тех пор Фабьян сыновей не видел.

- Мелисса отправила SMS, что они поехали посмотреть город Анси и что у них все хорошо. На самом деле они уже были на пути в Женеву, чтобы сесть там на самолет до России. Машину, которую я ей подарил, она бросила в аэропорту, - говорит Фабьян.

Француз отправил более 200 SMS на телефон Мелиссы. Ответа дождался, когда женщина уже была в Новосибирске - тогда она честно призналась: «Дорогой, мы в России».

Фабьян вместе со своим старшим сыном.Фото: СОЦСЕТИ

Алена-Мелисса отказывается общаться с журналистами. И уж тем более объяснять, почему сбежала от мужа-иностранца.

- Никакого запрета на выезд детей из Франции не было, поэтому по закону она имела право вывезти детей в Россию, - комментирует адвокат Роман Степанов.

Фабьян парирует: Алена-Мелисса скрывается от него вместе с детьми. Говорит, жена не хочет ничего слышать о встречах даже на территории России.

- Первый год Мелисса отписывалась: «Все хорошо, гуляем», - либо слала злые сообщения о том, что Фабьян «инвалид и им такой злой папа не нужен». Потом связь вообще прекратилась, - рассказывает Надежда Алупова, представитель Фабьяна.

Новосибирский областной суд, куда обратился иностранец, встал на сторону отца и постановил, что у Фабьяна есть все родительские права на сыновей. Во Франции тем временем идет бракоразводный процесс, но официально решение еще не принято.

Сам Фабьян сдаваться не намерен: верит, что дети еще вернутся домой, во Францию, где родились. Он даже детскую трогать не стал: все игрушки стоят там же, где их оставили дети в 2015 году...

Комната детей в трехкомнатной квартире во Франции: Фабьян не трогает их игрушки.Фото: СОЦСЕТИ

ОФИЦИАЛЬНО

«Это редкий случай!»

Вот как ситуацию прокомментировала Любовь ЗЯБРЕВА, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области:

- Это очень редкий случай, чтобы иностранец и жительница Новосибирской области боролись за то, с кем будут жить дети. Подобные истории происходят примерно раз в год. Здесь очень многое зависит от того, какие договоренности заключены между странами, сколько времени дети провели в другой стране. Что касается конкретно этой ситуации, мама мальчиков обратилась к нам еще в 2016 году. Мой представитель присутствовал на суде. Тогда было определено, что дети остаются жить с матерью в России. Если помощь кому-то из родителей мальчиков потребуется снова, мы постараемся ее оказать.