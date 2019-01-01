Хорьки осыпаются и шелушатся: памятник с соболями переедет из центра Новосибирска

Кого-то в Новом году ждет карьерный рост, кого-то – пополнение семьи. А вот, например, четырех соболей, стоящих в центре Новосибирска, ожидает переезд. На исходе Года Собаки этих четвероногих отругал мэр Анатолий Локоть.

-Такие звереныши непонятные — четыре хорька с красными языками держат купол… ну мне не нравится. Честно говоря, с эстетической точки зрения они не украшают город. Если кому-то интересно, кто-то претендует — давайте конкурс объявим, пусть забирают, - сказал глава города.

В общем, наших четвероногих друзей (мы про соболей, разумеется) ждет новый адрес. В эфире Радио «Комсомольская правда» мы решили узнать у эксперта, чем провинились хвостасто-языкастые? Монумент «Сибирские просторы» (именно так называется этот памятник) оценил архитектор Игорь Поповский.

- Вот эти «Сибирские просторы» не обладали тем монументальным качеством, которое бы хотелось иметь для памятника. Плохое исполнение, основание из керамогранита, который постоянно осыпался и шелушился. Сами соболя сделаны не из металла, достаточно просты, - сказал Поповский в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что, вообще-то, соболя должны были охранять фонтан. Но что-то пошло не так, и монумент простоял на сухую – без фонтана. То есть задачу, ради которой появились звери, им все равно выполнять не пришлось.

А как в городе обстоят дела с художественной ценностью других памятников? Небольшой экскурс для радиослушателей сделал краевед, сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.

- Самый первый памятник, который хотели установить еще в Новониколаевске – памятник императору Александру III, но поставили его лишь спустя сто лет. Но он не оригинал. Это копия с картины Ильи Репина «Прием волостных старшин Александром III». Памятник Николаю II, при всем его символизме, не выдерживает критики по материалам, - сказал Голодяев. - На мой взгляд, художественной ценностью обладает первый установленный в нашем городе памятник Ленину. Тот, что стоит в сквере перед Академией водного транспорта.

Кстати, с этим Ильичом произошла забавная история. Константин Голодяев в эфире рассказал, что над памятником часто шутили из-за жеста – Ильич указывал студентам на винно-водочный магазин. В итоге вождя пришлось разворачивать.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».