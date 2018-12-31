2018-12-31T00:44:17+03:00
Общество

2018 год в фотографиях: чем запомнился Год Собаки Новосибирску

Лучшие кадры от фотокорреспондентов «Комсомольской правды»-Новосибирск» — в нашей подборке
Виктория МИНАЕВА
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Чем запомнился Новосибирску 2018 год.Чем запомнился Новосибирску 2018 год.

Мы собрали для вас лучшие кадры от наших фотокорреспондентов, чтобы еще раз вспомнить, как прожил Новосибирск 2018 год и какие события вошли в городскую историю

ЯНВАРЬ

В Новосибирске открылось первое в России песокафе

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

Маркетолог из Новосибирска Анна Бояркина давно занимается волонтерством, ищет хозяев для брошенных животных. Котокафе в Новосибирске существует не первый год, а вот собак, гуляющих по общепиту, еще не было. Аня решила исправить ситуацию и открыла песокафе Dog House. Его посетители могут не только выпить кофе и погладить собаку, но и забрать понравившегося Шарика себе.

Затмение кровавой Луны

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

Полное лунное затмение произошло 31 января. Луна стала красной, а потом полностью исчезла на небосводе. В Новосибирске в тот день было не облачно, поэтому у многих, в том числе и корреспондента «Комсомольской правды», получились отличные мистические снимки.

ФЕВРАЛЬ

Лыжня России

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

Главный старт Всероссийской лыжной гонки прошел на лыжной базе Института ядерной физики, на лыжи встали тысячи человек. Многие участвуют в этом старте уже не первый год, первая гонка прошла еще в 1982 году.

Горящее сердце из окон

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

14 февраля — праздник влюбленных. Уже который год в Новосибирске в этот день устраивают флешмобы. В 2018-м самая яркая акция получилась у одного из отелей. На фасаде здания зажгли огромное сердце из святящихся окон. Правда, если присмотреться, можно увидеть: что-то пошло не так и одно окно не загорелось.

МАРТ

Новосибирск выбрал президента

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

На фото — Анна Николаевна Медянская, в 2018 году она отпраздновала юбилей — сто лет. Представители участковой избирательной комиссии пришли к ней в дом, чтобы пенсионерка смогла проголосовать. До 90 лет Анна Николаевна ходила на избирательный участок сама.

Кемерово, мы с тобой

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унесший жизни 37 детей и 23 взрослых, потряс всю страну. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, потому что двери эвакуационных выходов были заблокированы. В Новосибирске проходило несколько акций поддержки тех, кто потерял близких. Сейчас в причинах трагедии разбирается центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

АПРЕЛЬ

Библионочь с нотками ностальгии

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

В 2018 году сразу несколько библиотек выбрали к акции советскую тематику. В библиотеке имени Лихачева устроили программу «Комсомол не просто возраст, комсомол — моя судьба», а библиотека имени Салтыкова-Щедрина превратилась в советскую столовую.

МАЙ

Монстрация в законе

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

Май начался с традиционной молодежной акции — Монстрации. В 2018 году она была согласована властями, поэтому монстрантов никто не гонял и не притеснял. Толпа спокойно прошла по Красному проспекту с главным плакатом «Севернее Кореи». Лозунг, видимо, отсылает, к истории с блокировкой мессенджера Телеграм Роскомнадзором.

Реконструкция «Берлинского прорыва»

. Фото: Никита ДАВЫДЕНКО

.Фото: Никита ДАВЫДЕНКО

Одна из последних стратегических операций Великой Отечественной войны, в ходе которой Красная Армия заняла Берлин, заставив капитулировать фашистскую Германию, была реконструирована новосибирскими любителями истории. Акция прошла в парке отдыха «Первомайский», в импровизированном бою в том числе использовалась старая техника, например, советский бронеавтомобиль БА20 и легендарная «Катюша».

Впервые в строю квадроциклы

. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Парад победы на 9 мая отличался от парадов прошлых лет новой техникой. Впервые в строю оказались военные комплексы «Панцирь», «саушки», а также военные квадроциклы.

ИЮНЬ

Юбилейные ZNAKИ

. Фото: Виктория МИНАЕВА

.Фото: Виктория МИНАЕВА

Клоун из ужастика «Оно» прошелся по улицам Новосибирска. А еще борец за добро и справедливость — Сейлор Мун, безликий бог Каонаси (из аниме «Унесенные призраками»), герой из фильма «Пила» и другие узнаваемые образы. В этом году на празднике субкультур ZNAKИ побывали тысячи гостей, а сам фестиваль стал юбилейным — десятым.

Новосибирску — 125

. Фото: Влад КОМЯКОВ

.Фото: Влад КОМЯКОВ

Город отмечал красивую дату рекордами — например, кондитеры приготовили пирог длиной 125 метров! А украшением праздника стал красивый салют на набережной.

ИЮЛЬ

Болельщики разбудили город

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В ночь на первое июля Новосибирск не спал. И пусть наш город находится в 3,5 тысячах километрах от Лужников — болельщиков в Сибири не меньше. Тысячи людей пришли поддержать нашу сборную на набережную, где шла трансляция футбольного матча с Испанией. После победы России в городе было так шумно и многолюдно, что на дорогах образовались пробки.

АВГУСТ

400 авиаторов в небе

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В этом году к участию в авиашоу в Мочище были приглашены более 400 авиаторов из семи регионов России. Шоу запомнилось пролетом американского «Дугласа» и трюками от «Соколов России», а еще тем, что за некоторыми штурвалами сидели летчики, прилетевшие из Сирии.

СЕНТЯБРЬ

Красота — это сила

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске прошел открытый чемпионат по бодибилдингу. Участвовали и девушки. Перед конкурсом все красотки проверили свой организм спартанской диетой, не ели жирное, отказались от сладостей. Спортсменки признаются, что питались по будильнику и постоянно качались. Кстати, знаете, каким был один из главных призов? Увеличение размера груди! Его-то никаким спортзалом не изменишь...

ОКТЯБРЬ

Набережная в обновках

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Михайловскую набережную обновили. Второй этап реконструкции прошел в октябре и обошелся бюджету более, чем в 100 миллионов рублей. В итоге там появились уличные тренажеры, аллеи с уникальным плиточным рисунком и игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

НОЯБРЬ

Сварили оперный

. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В ноябре Новосибирск стал столицей деликатесов. В городе прошла выставка InterFood Siberia. Приехали гости из других регионов и даже из других стран. Участники привезли самое вкусное, и самое необычное. Были и традиционные для России пельмени. Они оказались не только блюдом, но и арт-объектом. На выставке посетители увидели и памятник пельменю, и макет оперного театра, сделанный опять-таки из пельмешков.

Парусники на снегу

. Фото: Даба ДАБАЕВ

.Фото: Даба ДАБАЕВ

В конце ноября прошел юбилейный Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. В Новосибирск приехали спортсмены со всей России. Сами соревнования выглядели фантастически: белоснежная акватория Новосибирского водохранилища, а на ней будто кто-то по скатерти рассыпал монпансье — яркие парусники.

ДЕКАБРЬ

«Летающие» Деды Морозы

. Фото: Даба ДАБАЕВ

.Фото: Даба ДАБАЕВ

Промышленные альпинисты подбодрили детей, которые лежат в Новосибирской областной больнице. Нарядившись в костюмы сказочных героев, они спустились с крыши и поздравили с наступающим Новым годом маленьких пациентов.

«Комсомольская правда» тоже поздравляет своих читателей. Мы желаем им не болеть и стать свидетелями только прекрасных событий в следующем году!

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