2018-12-29T12:43:24+03:00
Общество

А за дым ты ответишь: Верховный суд на примере из Новосибирска обязал курильщиков компенсировать вред соседям

Новосибирский юрист больше трех лет судился с соседом-предпринимателем, чтобы получить компенсацию в 5 тысяч рублей
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Соседи теперь могут спрашивать компенсацию с курильщиков за сигаретный дым.Соседи теперь могут спрашивать компенсацию с курильщиков за сигаретный дым.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Верховный суд России опубликовал обзор судебной практики, в который попало уникальное дело из Новосибирска: мужчина подал в суд на соседа, курящего на лоджии. И в итоге выиграл процесс. Верховный суд объясняет: курильщики должны компенсировать моральный вред соседям, если дым залетает в чужие квартиры.

«Как указано в ч. 2 ст. 9 Закона об охране здоровья граждан, граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака. Таким образом, действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в документе Верховного суда.

История из Новосибирска, которая стала прецедентом для всей страны, длилась несколько лет. Вадим Трофимцев стал требовать со своего соседа-курильщика Валентина Фрицлера 250 тысяч рублей. Трофимцев — человек юридически подкованный, работал юристом в крупном банке. А параллельно год за годом ходил в суд по личному делу: сосед этажом ниже — предприниматель Валентин — мешал ему дышать полной грудью. Запах табака назойливо проникал в квартиру.

— Истец указал, что в течение более пяти лет ответчик и лица, находящиеся в его квартире, каждый день курили на лоджии, и дым сигарет потоками воздуха затягивало в квартиру этажом выше, — рассказали в Новосибирском областном суде. — В квартиру истца постоянно проникал неприятный запах сигаретного дыма, что, по мнению истца, являлось насилием над его волей и фактически способствовало возникновению табакозависимости!

Кстати, ответчик-бизнесмен считает, что именно табакозависимость Трофимцева и стала камнем преткновения.

— Он сам — курящий человек, хотя говорит, что не так давно бросил. Дома не курил, но на улице — бывало. Может, поэтому его и раздражало, что я это делал дома, — предполагает Валентин Фрицлер. — Началось с того, что Трофимцев, когда я курил на лоджии, закричал в достаточно грубой форме: «Эй ты, сосед! Хватит курить!» Это же невоспитанно — говорить: «Эй ты…»

С тех пор Вадим и Валентин стали враждовать. А в 2014 году юрист подал на соседа в суд. Валентин, говорит, что стал пытаться тогда решить дело миром.

— У соседа на лоджии открывались боковые створки, а я сделал так, чтобы у нас открывалось среднее окно — чтобы ему дым не задувало, — вспоминает предприниматель. — А вообще, знаете, когда соседи жарят рыбу — мне тоже не нравится. Или когда машины всю ночь прогревают — опять же попахивает...

Юрист уже переехал в другую квартиру, но продолжал судиться со своим оппонентом. И в итоге добился компенсации. Правда, совсем небольшой — 5 тысяч рублей. А вы бы потратили три года на суды ради этих денег?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Афера с платными палатами в новосибирской детской больнице принесла 8 миллионов рублей
«Снимали до утра, но это того стоило, кисули»: звезда тверка показала откровенное танцевальное видео
Работает эвакуатор: новосибирцам запретили оставлять машины возле Центрального парка
Попал по полной: в Новосибирске водитель избил попавшего под колеса его маршрутки пешехода
Служение длиною в 18 лет: РПЦ сменила Новосибирского митрополита Тихона
«Сапоги-скороходы»: пассажиров метро удивил парень в обуви с острыми носами
Страшная находка: под Новосибирском в сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин
Налог на вылет: новосибирец заплатил крупный долг, чтобы полететь к родственникам в Грузию
Опасные радости: в Новосибирске продавцов штрафуют за подозрительные елки
Таран «Бахетле»: на Нарымской водитель впечатал кроссовер в стену магазина
Погода на день в Новосибирске: 29 декабря будет минус 16 градусов
Англичанка удивила весь мир фотографиями русских в шортах, курящих в 30-градусный мороз у поезда
Подарок с мокрым носом: челябинский дальнобойщик забрал к себе дворняжку из Новосибирска
Чиновники объяснили, почему новосибицам выдают просроченные билеты в автобусах
Бита — за клиентов: таксисты разбили водителю с BlaBlaCar лицо и машину