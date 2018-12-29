А за дым ты ответишь: Верховный суд на примере из Новосибирска обязал курильщиков компенсировать вред соседям

Верховный суд России опубликовал обзор судебной практики, в который попало уникальное дело из Новосибирска: мужчина подал в суд на соседа, курящего на лоджии. И в итоге выиграл процесс. Верховный суд объясняет: курильщики должны компенсировать моральный вред соседям, если дым залетает в чужие квартиры.

«Как указано в ч. 2 ст. 9 Закона об охране здоровья граждан, граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака. Таким образом, действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в документе Верховного суда.

История из Новосибирска, которая стала прецедентом для всей страны, длилась несколько лет. Вадим Трофимцев стал требовать со своего соседа-курильщика Валентина Фрицлера 250 тысяч рублей. Трофимцев — человек юридически подкованный, работал юристом в крупном банке. А параллельно год за годом ходил в суд по личному делу: сосед этажом ниже — предприниматель Валентин — мешал ему дышать полной грудью. Запах табака назойливо проникал в квартиру.

— Истец указал, что в течение более пяти лет ответчик и лица, находящиеся в его квартире, каждый день курили на лоджии, и дым сигарет потоками воздуха затягивало в квартиру этажом выше, — рассказали в Новосибирском областном суде. — В квартиру истца постоянно проникал неприятный запах сигаретного дыма, что, по мнению истца, являлось насилием над его волей и фактически способствовало возникновению табакозависимости!

Кстати, ответчик-бизнесмен считает, что именно табакозависимость Трофимцева и стала камнем преткновения.

— Он сам — курящий человек, хотя говорит, что не так давно бросил. Дома не курил, но на улице — бывало. Может, поэтому его и раздражало, что я это делал дома, — предполагает Валентин Фрицлер. — Началось с того, что Трофимцев, когда я курил на лоджии, закричал в достаточно грубой форме: «Эй ты, сосед! Хватит курить!» Это же невоспитанно — говорить: «Эй ты…»

С тех пор Вадим и Валентин стали враждовать. А в 2014 году юрист подал на соседа в суд. Валентин, говорит, что стал пытаться тогда решить дело миром.

— У соседа на лоджии открывались боковые створки, а я сделал так, чтобы у нас открывалось среднее окно — чтобы ему дым не задувало, — вспоминает предприниматель. — А вообще, знаете, когда соседи жарят рыбу — мне тоже не нравится. Или когда машины всю ночь прогревают — опять же попахивает...

Юрист уже переехал в другую квартиру, но продолжал судиться со своим оппонентом. И в итоге добился компенсации. Правда, совсем небольшой — 5 тысяч рублей. А вы бы потратили три года на суды ради этих денег?