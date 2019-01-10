2019-01-10T16:00:24+03:00
Общество

Поехали! В новосибирском метро появился вагон с «Комсомолкой»

В нем можно увидеть исторические события глазами журналистов газеты «Комсомольская правда», а также познакомиться с историей города Новосибирска [фото, видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Поехали! В новосибирском метро появился вагон с «Комсомолкой».Даба ДАБАЕВ

В газете, на сайте, на радио, а теперь и в подземке! «Комсомольская правда» набирает скорость в новосибирском метро.Теперь пассажиры могут представить, как и чем жила страна в прошлом веке, и тут же посмотреть на подвиги простых людей, например, на строительстве театра «Глобус» или узнать, как проходили комсомольские свадьбы. Такого в интернете уже не найдешь, только в раритетных газетных подшивках.

Вагон пестрит событиями и шрифтами. Зачитаешься! Главное, станцию свою не пропустить… Фото: Даба ДАБАЕВ

Вагон пестрит событиями и шрифтами. Зачитаешься! Главное, станцию свою не пропустить…Фото: Даба ДАБАЕВ

Вагон-музей был создан по инициативе Издательского дома «Комсомольская правда» совместно с мэрией и Музеем города Новосибирска. Открыт в юбилейный год: 19 декабря 1919 года было создано Сибирское бюро ЦК Российского коммунистического союза молодежи.

Анатолий Локоть, сам в прошлом комсомолец, не смог пропустить открытие такой выставки. Фото: Даба ДАБАЕВ

Анатолий Локоть, сам в прошлом комсомолец, не смог пропустить открытие такой выставки.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Открытие вагона-музея посвящено 100-летию нашей областной комсомольской организации. Говоря о юбилее, мы должны понимать, что это не просто дата, - за событиями стоят конкретные люди, сибиряки, новосибирцы. Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение юных об этом знало, помнило, хранило уважение и даже использовало в жизни опыт той молодежи, тех комсомольцев, которые сделали этот мир для нас, - подчеркнул значимость события мэр Новосибирска, сам в прошлом комсомолец Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска во время открытия зачитался свежем номером "КП". Фото: Даба ДАБАЕВ

Мэр Новосибирска во время открытия зачитался свежем номером "КП".Фото: Даба ДАБАЕВ

- Собирая материалы для этой выставки, мы хотели отразить повседневную жизнь, все, чем жили люди, когда происходили великие события в столице, - говорит Елена Щукина, директор Музея города Новосибирска. - Все радовались достижениям, успехам, а обычные люди лечили животных, ходили на рынок, отдыхали, отмечали праздники. Именно это сопоставление великих достижений и обычной жизни и стало основой нашей выставки.

Экспозиция объединяет разные годы, в том числе и наши дни. Фото: Даба ДАБАЕВ

Экспозиция объединяет разные годы, в том числе и наши дни.Фото: Даба ДАБАЕВ

В необычном вагоне взгляд цепляется за каждую страницу. Есть здесь и самый первый выпуск газеты - теперь этот раритет доступен тысячам пассажиров. Есть обращение Сталина к народу в начале Великой Отечественной войны, рядом - Указ «О военном положении».

Знаменитая обложка "Комсомолки": "Наше дело правое, мы победим!" Фото: Даба ДАБАЕВ

Знаменитая обложка "Комсомолки": "Наше дело правое, мы победим!"Фото: Даба ДАБАЕВ

А вот страница с большим портретом Юрия Гагарина, от заголовка захватывает дух: «Прыжок во Вселенную». Мелкий шрифт на первой странице, дата выхода газеты - четверг, 13 апреля 1961 года.

Фото с Юрием Гагариным на память и в газету! Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото с Юрием Гагариным на память и в газету!Фото: Даба ДАБАЕВ

Из этого же постера можно узнать, что в это время происходило в Новосибирске: «Утром 12 апреля 1961 года в семье конструктора из Института горного дела СО АН СССР Геннадия Мурзина и его жены родился сын. Но узнали об этом в лаборатории через несколько минут после того, как по радио было передано первое сообщение о полете Гагарина. Сразу решили назвать ребенка именем первого космонавта, послали парламентеров с цветами в роддом».

Рассказы легенды "Комсомольской правды" Василия Пескова теперь можно почитать в метро. Фото: Даба ДАБАЕВ

Рассказы легенды "Комсомольской правды" Василия Пескова теперь можно почитать в метро.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Все, что вы увидите здесь, - это сканированные оригиналы газет, первые полосы, это уже стало историей и музейными экспонатами. Но вам не нужно идти в библиотеку или музей - можно здесь, сидя в вагоне метро и благодаря современным мультимедийным возможностям узнать, прочитать, посмотреть и послушать, что происходило в городе, как развивались экономика, общество в разные годы, - рассказывает о выставке Галина Попова, директор Новосибирского филиала АО ИД «Комсомольская правда».

Во время открытия вагона-музея. Фото: Даба ДАБАЕВ

Во время открытия вагона-музея.Фото: Даба ДАБАЕВ

На открытии выставки собралось много сибиряков, и для них это событие стало подарком.

- Комсомол много сделал для страны, для Новосибирска в частности. Не зря на слуху все ударные комсомольские стройки. Я шучу, что если над каждым объектом, включая метро, над которым шефствовал комсомол, зажечь свечи, то в городе нашем будет светло, - отметил на встрече писатель, первый секретарь Новосибирского городского комитета ВЛКСМ Владимир Викторович Шамов.

"Комсомолка" была и остается всеми любимым изданием. Фото: Даба ДАБАЕВ

"Комсомолка" была и остается всеми любимым изданием.Фото: Даба ДАБАЕВ

Мы желаем нашим читателям, счастливого пути и приятного путешествия в прошлое и настоящее!

«Комсомолка» была и остается всеми любимым изданием. И кстати, послушать радио «Комсомольская правда» в Новосибирске можно на частоте 98,3 FM, а почитать новости - на сайте kp.ru и в официальных группах во всех социальных сетях. В планах у редакции - проведение экскурсий для подростков и школьников нашего города. История продолжается!

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