«Ты что, с трансвеститом встречаешься?»: сибирячка похудела назло сестре и стала чемпионкой мира

35-летняя Дарья Мануйленкова - новосибирская спортсменка, занимающаяся бодифитнесом. В ее копилке есть медали чемпиона мира, России. А на днях она получит звание заслуженного мастера спорта. Но Даша не скрывает: негатива из-за накачанных мышц в ее жизни хватает. Как девушка пришла к спорту и с какой критикой столкнулась - в материале «Комсомольской правды».

«ТА, У КОТОРОЙ ЩЕКИ СО СПИНЫ ВИДНО»

В школе Даша была далека от атлетического идеала да и к спорту была холодна.

- В детстве мы с сестрой-близняшкой Катей часто ездили на Алтай в гости к бабушке и дедушке. У них была своя пасека, так что мед и пирожки я ела до отвала. В итоге стала весить примерно килограммов на 10 больше сестры, - вспоминает спортсменка. - Родители тогда шутили: «Та, у которой щеки со спины видно, - Даша». Примерно до 14 лет меня это не волновало, а потом тоже захотелось быть стройной, как сестра, нравиться мальчикам. Поэтому, когда мы с сестрой поехали в лагерь, я села на жесткую диету и похудела на 11 килограммов.

С тех самых пор толстушкой Даша уже никогда не была. Вместе с сестрой девушка поступила в университет, параллельно близняшки стали заниматься спортивной аэробикой.

- Нас в команду и взяли-то из-за того, что мы - близняшки. Сказали, что мы хорошо будем смотреться, - рассказывает Дарья. - Но сестра вскоре ушла: говорила, что ей лень на тренировки ходить. А я оказалась стойкой. Даже после окончания университета еще несколько месяцев за вузовскую команду выступала.

Получив диплом, Дарья устроилась в департамент земельных и имущественных отношений мэрии. На работе спортивные увлечения девушки одобряли.

- Коллеги были единственными, кто меня поддержал, когда я всерьез занялась бодифитнесом, - делится спортсменка. - Тогда это направление только развивалось, тренеров было мало. Я полюбила этот вид спорта после того, как однажды пришла на соревнования в качестве зрителя. Парни, которые были в зале, стали убеждать меня, что я ничуть не хуже девушек на сцене. Я говорила им: «Вы прикалываетесь?» Но они заставили меня поверить, что и я гожусь для этого вида спорта! И я попробовала.

После рождения дочки форма Даши стала только лучше. Фото: Михаил КАДАШНИКОВ

«ФУ, КАК МУЖИК»

Но вместе со спортивными успехами Даше досталась и порция негатива от общества.

- Когда я выкладывала фото в соцсети, мне писали: «Фу, как мужик», «Зачем тебе это, тебе еще рожать», - откровенно признается Даша. - Но для меня важно мнение только авторитетных людей, поэтому главное, что мой тренер и я моей формой довольны.

Не жалели комментаторы и супруга спортсменки.

- Мы познакомились с Сашей, когда я пришла к нему в тату-салон. И когда на своей страничке в соцсетях он поставил статус, что мы в отношениях, ему начали писать: «Ты что, с трансвеститом встречаешься?», - описывает реакцию окружающих Даша.

Дарья и ее супруг Александр на злопыхателей внимания не обращают. Фото: личный архив

Но всем злопыхателям назло молодые поженились, а их дочке Кире сейчас уже шесть лет.

- Я думала, что после рождения ребенка уйду из спорта, но моя форма стала только лучше. И в 2016 году я стала абсолютной чемпионкой России, а в 2017 году - чемпионкой мира, - говорит Даша.

Косых взглядов, конечно, меньше не стало.

- Недавно были в аквапарке - и опять за спиной у меня шептались. Но знаете, что самое удивительное: когда я оборачиваюсь, мужчины опускают глаза, а женщины разворачиваются и уходят, будто ничего и не было, - смеется Дарья.

А что тут скажешь: никто из них чемпионским титулом похвастаться не может да и с такой сильной девушкой связываться не хочет...