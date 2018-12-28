Добрые планы

На предприятии «Сибирский Антрацит» с местным населением работают по четко составленным планам, ведь такой подход позволяет добиться большей эффективности.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Возможно, опыт «Сибирского Антрацита» в плане оказания помощи жителям муниципальных образований нельзя назвать уникальным, но к передовым он точно относится. Крупное предприятие угледобывающей отрасли расположено в Искитимском районе, здесь работают люди из разных сел. И все эти территории получают поддержку, причем это не разовые акции, а системная работа. Такое сотрудничество дает правильный результат: люди чувствуют, как постепенно улучшается общий уровень жизни в селе.

«Сибирский Антрацит» уже много лет сотрудничает с администрациями Новосибирской области, Искитимского района, с главами и депутатами сельских советов. А в конце 2016 года появился принципиально новый формат работы - заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Это документы, в которых прописаны основные планы, сроки и бюджеты. Соглашения подписываются с шестью муниципалитетами: Искитимским районом, Евсинским, Листвянским, Усть-Чемским, Гусельниковским сельсоветами, рабочим поселком Линево.

Все планы составляются с учетом пожеланий местных жителей, депутатов, глав сельсоветов и поселений. Предприятие порой помогает в вопросах, которые должны решать местные власти, но не могут из-за слишком маленького бюджета.

К примеру, в этих документах мы находим такие задачи: отсыпка внутрипоселковых дорог щебнем, ремонт Дома культуры и памятника, содействие в строительстве полигона бытовых отходов, установка объектов уличного освещения, покупка оборудования в школу и больницу. А еще - точечная поддержка отдельных жителей Искитимского района, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

ВЗЯЛИСЬ ЗА ДОРОГИ

О том, что сделано в этом году конкретно для Евсинского сельсовета, нам рассказал глава муниципалитета Алексей Колотий.

- «Сибирский Антрацит» оказывает большую поддержку. Компания помогает ликвидировать те пробелы, на устранение которых у наших сел попросту нет средств. В этом году предприятие выделило технику и отсыпало своим щебнем дороги в деревне Ургун. Я работаю в сельсовете с 2010 года и не помню, чтобы «Сибирский Антрацит» не выделял технику для отсыпки, всегда грейдеры приезжают, - говорит Алексей Иванович. - Вот уже два года мы работаем в новом формате - машины не просто приходят, но и щебень привозят. В этом году мы получили 4,5 тысячи тонн щебня. Значительно улучшили состояние дорог - около 65 процентов улиц привели в нормативное состояние. Мы уже попросили почти 6 тонн щебня на следующий год. Надеемся, помогут.

Отсыпка дорог в деревне Ургун.

Конечно, дороги - это головная боль глав сельсоветов, но «Сибирский Антрацит» помогает и в других сферах. Так, в этом году в спортзал на станции Евсино был приобретен инвентарь: гантели, маты, гири, блины, другие приспособления. Запрос поступил от населения и местных властей: зал по греко-римской борьбе и другим направлениям открыли, а инвентаря существенно не хватало. Теперь проблема решена, и в Евсино не только молодежь занимается борьбой, но и женщины - аэробикой, пожилые люди - лечебной гимнастикой.

Еще одно важное и ежегодное мероприятие для сельсовета - посадка деревьев. В этом году вдоль технологической дороги, проходящей мимо деревни Ургун, было высажено 500 молодых пирамидальных тополей. Деревья «Сибирский Антрацит» сажает ежегодно, причем не только вдоль технологической дороги, но и внутри сел.

ЧУТКИЙ ПОДХОД

Системная работа по поддержке территорий включает несколько направлений: образование, культура, здравоохранение, спорт, охрана окружающей среды, помощь социально незащищенным слоям населения. Что касается последнего пункта, то здесь речь идет о предоставлении бесплатного угля, помощи инвалидам, пенсионерам, ветеранам, а также детским домам и интернатам. Компания адресно помогает детям-сиротам, поддерживает инициативы и проекты по защите материнства и детства.

Все эти пункты и подпункты четко прописаны в программных документах, но это не просто буквы и положения - все подтверждается делом. Об этом нам рассказала Нина Полторанинова, специалист по социальной работе Гусельниковского сельсовета:

- Вместе с «Сибирским Антрацитом» мы планируем помощь для тех, у кого нет других возможностей. Это многодетные, малоимущие, малообеспеченные семьи, инвалиды. В этом году реализовали все, что задумали. Приобретены пять инвалидных колясок для пенсионеров - этим людям больше неоткуда было ждать помощи: очередь еще далеко, детей нет. Некоторые даже плакали, расчувствовавшись от такой заботы. Я могу точно сказать, эта работа не для отписки и не для галочки - люди вкладывают в нее душу.

ДЕТИ - В ПРИОРИТЕТЕ

Объемная работа была проведена в средней образовательной школе в селе Гусельниково. В школе обустроен полноценный гардероб, появился хороший буфет, преобразилась библиотека.

- Я сама училась в этой школе, - рассказывает нынешний директор Наталья Ярмочук. - Помню, как мы обедали на переменах. Возьмешь булочку, встанешь в уголок - вот такой перекус. Сейчас у ребят есть полноценная обеденная зона, где можно сесть, поесть горячее, фрукты. Все наладилось. В библиотеке у нас теперь установлен многофункциональный принтер, есть компьютер, где ребята могут подготовить доклады по учебе. Что касается школьной инфраструктуры, вклад «Сибирского Антрацита» сложно переоценить. Полностью отремонтирована электрощитовая, все оштукатурено, побелено, постелен новый пол. Отремонтирована наша школьная котельная - в ней заменили силовой кабель. В кабинете технологии для мальчиков установлены новые станки, приобретены инструменты для работы, выжигатели.

Еще один пример успешной социальной работы «Сибирского Антрацита» в Гусельниковском сельсовете - помощь сельскому клубу. Заведующая учреждением Людмила Казаркина эмоционально описала новшества и удачно проведенные праздники:

- В этом году у нас юбилей села - 275 лет. С помощью «Сибирского Антрацита» мы организовали прекрасный концерт с фейерверком, такого у нас еще не было! Кроме того, для нас приобретен личный клубный триммер, новый ноутбук, фотоаппарат, принтер - все в работе.

В школе поселка Листвянский также заметны перемены. В этом году здесь проводят замену старых потолочных светильников. Кроме того, в школе установлены новые пластиковые двери: старые - тяжелые - служили зданию с 1956 года. Теперь в школе стало намного светлее и теплее.

- Мы уже планы и на следующий год строим - надеемся на помощь в закупке новых лыж, - поделилась Яна Баля, директор Листвянской школы.

Надежды жителей Исктимского района на дальнейшую помощь компании - это не крик о помощи в пустоту. Люди уже знают: их нужды услышат и возьмут в работу, от жителей ждут этих запросов. Такой подход вселяет уверенность и оптимизм в селян. Спросите сами у жителей этих сельсоветов: «Есть ли будущее у ваших деревень?» Скорее всего, в ответ вы услышите однозначное: «Есть!»