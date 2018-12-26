Как ТВ в Новосибирской области будет переходить на цифровой формат вещания

Министерство связи утвердило даты отключения аналогового вещания (об этом сообщается на сайте ведомства). 11 февраля 2019 года аналоговое вещание отключат в Магаданской области и Чечне, в Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской и Ульяновской областях. 15 апреля - в Москве, Московской области и еще в 18 регионах: в частности, Амурской области, Мордовии, ЯНАО. Наконец, 3 июня на цифровое телевидение перейдут остальные 57 российских регионов, в том числе Санкт-Петербург, Алтайский край, Татарстан, Новосибирская область, Крым, Приморский край.

В указанные даты на аналоговых телеканалах начнут транслировать информационный экран о переходе соответствующего региона на цифровое ТВ. Спустя неделю передатчик отключат.

При переходе на цифровое вещание всем жителям РФ бесплатно будут доступны 20 каналов ТВ в цифровом формате: Первый канал, «Россия 1», «Матч!», НТВ, 5 канал, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ, «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Как будет происходить переход для телезрителей?

Способ получения ТВ-сигнала различается в зависимости от территории проживания и модели телевизора.

Если в населенном пункте проживают меньше 50 тысяч человек, стоит проверить, не оказался ли он в перечне населенных пунктов, не входящих в зону цифрового эфирного наземного вещания. Список населенных пунктов вне зоны цифрового вещания опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций [посмотреть]

Если вашего населенного пункта в вышеуказанном списке нет и ваш телевизор выпущен в 2010-х годах, можно не волноваться и ничего не делать: сеть автоматически переключится с аналогового вещания на цифровое.

Если вы уже сейчас являетесь пользователем кабельного, спутникового или IPTV и не собираетесь ничего менять - вас отключение аналогового вещания никак не затронет.

Что делать, если модель телевизора устарела?

Если телевизор куплен в период с 2000 по 2018 год, потребуется приобрести специальную приставку DVB-T2. Она декодирует сигнал в цифровой формат, и проблема будет решена. Если телевизор старше этого периода, то, увы, его придется менять.

Что делать, если ваше место жительства попало в зону, где нет сети цифрового эфирного наземного вещания?

Жители территорий, которые окажутся вне зоны покрытия сети цифрового эфирного наземного вещания, также смогут бесплатно смотреть 20 каналов первого и второго мультиплексов, но через сети спутниковых операторов, которые работают в вашем регионе.

Чтобы подключиться к бесплатным мультиплексам, нужно самостоятельно купить у любого оператора спутникового ТВ оборудование для просмотра ТВ и установить его.

Уже сейчас операторы предлагают клиентам льготные комплекты с 20 бесплатными каналами. Полный комплект оборудования обойдется в 4500 рублей. И он уже доступен для подключения. Но только для тех, кто реально имеет право на подключение, то есть проживает вне зоны цифрового эфирного вещания. Именно поэтому при покупке оборудования по льготной цене потребуется подтверждение регистрации или права собственности именно в зоне, не охваченной ЦТВ.

Будут ли расходы на покупку оборудования у спутниковых операторов компенсированы властями?

Для получения компенсации необходимо обратиться в местную администрацию или центр госуслуг. Формат и размер определяются региональными властями, и, по всей видимости, компенсация будет предложена только социально незащищенным слоям населения. Следует иметь в виду, что в ряде регионов компенсация только частично покроет расходы на приобретение и установку оборудования.

Есть ли альтернативы?

С учетом того, что оборудование для просмотра ТВ абоненту все равно придется покупать, имеет смысл посмотреть не только на бесплатные 20 каналов, но и изучить альтернативные предложения на рынке.

Например, в МТС комплект более чем из 200 платных каналов на любой вкус в рамках действующей новогодней акции обойдется почти на 1000 рублей дешевле, чем комплект с 20 каналами для бесплатного доступа.

НА ЗАМЕТКУ

В любом случае лучше не откладывать приобретение оборудования для просмотра ТВ в ожидании субсидий от государства (которые тоже оформляются не единомоментно), а уже сейчас решить проблему, чтобы не тянуть до момента, когда за спутниковыми тарелками, DVB-T2 приставками и новыми телевизорами устремятся все соседи.