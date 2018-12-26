2018-12-25T12:30:25+03:00
Экономика

Кадастровая палата по региону проводит консультации и выдает электронную подпись

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области сообщает о возможностях получить в учреждении консультационные услуги и услуги удостоверяющего центра
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Аналог собственноручной подписи - электронная подпись - имеет юридическую силу и действителен на всей территории страны.Аналог собственноручной подписи - электронная подпись - имеет юридическую силу и действителен на всей территории страны.
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На базе Кадастровой палаты по региону функционирует удостоверяющий центр, предоставляющий услуги по созданию, выдаче и обслуживанию квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи.

Аналог собственноручной подписи - электронная подпись - имеет юридическую силу и действителен на всей территории страны. Такая подпись необходима при получении госуслуг в электронном виде, позволяя экономить время и деньги: госпошлина и плата за предоставление услуг в электронном виде сокращаются на 30 - 87%.

С помощью электронной подписи можно поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности, получать сведения из ЕГРН, поставить на учет автомобиль, отслеживать санкции ГИБДД, получить ИНН, оформить анкету для получения российского или загранпаспорта, подать заявление для поступления в вуз. Перечень ведомств, предоставляющих госуслуги в электронном виде, представлен на официальном сайте удостоверяющего центра Кадастровой палаты: uc.kadastr.ru.

Выданная удостоверяющим центром электронная подпись действительна в течение 15 месяцев, стоимость составляет 700 рублей. Информацию о порядке получения сертификата можно узнать по телефону (383) 314-51-00.

Также Кадастровая палата занимается оказанием консультационных услуг для физических и юридических лиц в сфере оформления недвижимости. Квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы могут провести устное или письменное консультирование; подготовить проект договора купли-продажи, дарения, аренды; проверить пакет документов для сделки. При необходимости специалисты могут подготовить письменную резолюцию. Для застройщиков многоквартирных жилых домов предусмотрены возможности тестирования xml-файлов технического плана и проведения предварительной экспертизы документов для постановки на государственный кадастровый учет многоквартирного жилого дома.

НАША СПРАВКА

Стоимость консультации варьируется от 700 до 1400 рублей, в зависимости от вида и формы услуги.

Подробную информацию о консультационных услугах Кадастровой палаты по Новосибирской области можно получить по телефону (383) 347-59-49.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов и процветания!

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