Шарик в шиншилле: в Новосибирске продают шубки для собак по цене человеческой

К Новому году готовы? А ваша собака? Не удивляйтесь такому вопросу: с каждым годом владельцы животных на праздник все чаще наряжают питомцев. Кто-то делает костюмчики своими руками, а кто-то идет в магазин. Оказалось, существует целая индустрия моды для собак. Корреспонденты «КП» - Новосибирск» прошлись по магазинам для животных и выяснили, что в конце 2018 года на пике зоомоды.

- У нас зимние костюмы покупают в основном на собак, - рассказали «КП» в одном из новосибирских зоомагазинов. - Сезон продаж начинается где-то с середины осени, когда наступают первые холода. В основном одевают маленьких, карманных собачек, не переносящих суровые сибирские морозы. А вот ботиночки покупают многим: соль, которую рассыпают на дорогах, вредна для собачьих лапок.

Такая шубка по карману не каждому хозяину.Фото: Даба ДАБАЕВ

Выходит, одевают животных не только по праздникам. Для четвероногих любимцев на полках магазина висят различные пуховики, курточки и шубки. Выбор на любой вкус, но… на толстый кошелек.

- В основном покупают пуховички и куртки, но есть и те, кто предпочитает одевать своих питомцев в шубы, причем не всегда из искусственного меха, - прокомментировали в магазине.

Для хвостатых модниц есть и такое предложение...Фото: Даба ДАБАЕВ

Шубки из норки, кролика и шиншиллы стоят около 7 тысяч рублей. На пуховики и куртки цены более демократичные: от 1 до 1,7 тысячи рублей за изделие. Есть в магазинах и колпачки Санта-Клауса для собак, стоимость зависит от размера пса, самый дорогой колпак обойдется в 140 рублей.

Колпачок на собак мелких пород обойдется в 100 рублей, на крупных собак — 140.Фото: Даба ДАБАЕВ

-У нас такие вещи разлетаются со скоростью света, - поделились с «КП» уже в другом зоомагазине. - Правда, именно карнавальных костюмов у нас обычно не бывает, такие чаще всего шьют на заказ, но разные зимние свитерочки и шапочки есть - в них тоже часто наряжают животное на праздник.

Чтобы ушки не мерзли...Фото: Даба ДАБАЕВ

Стоит собачий свитшот как человеческий - от 750 рублей на маленькую собачку. Покупка шапочки-ушанки для четвероногого друга мелкой породы обойдется примерно в 300 - 350 рублей. А вязаная шапка с новогодним узором стоит 510 рублей.

- Еще у нас часто покупают разные комбинезоны для небольших собак, - добавили в зоомагазине, - Сейчас, накануне праздника, очень популярен комбинезон с овечкой.

А вот с символом 2019 года - Свиньей - продукции почти нет. Костюма в виде борова для тузиков не придумали. Или уходящий год Собаки вставляет моде палки в колеса?