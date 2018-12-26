2018-12-26T15:39:28+03:00
Общество

«Планы у нас большие»: Анатолий Локоть поздравил Новосибирск с Новым годом!

Мэр Новосибирска рассказал о том, что сделано в 2018 году и о планах на 2019 год
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Мэр Новосибирска поздравляет всех с Новым годом!Мэр Новосибирска поздравляет всех с Новым годом!
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Уважаемые жители Новосибирска!

Товарищи! Друзья!

На пороге Новый, 2019 год!

Новый год – самый любимый и долгожданный праздник для всех россиян. Именно за новогодним столом собираются семьи, объединяются поколения, зарождаются традиции. Несмотря на зимние морозы, этот праздник всегда наполнен теплом, связан с ожиданиями, надеждами, мечтами, нацелен на обновление, процветание и дальнейшее развитие.

2018 год для Новосибирска был ярким и незабываемым – мы отметили 125-летие любимого города. Под этим знаком нам удалось реализовать немало интересных проектов, которые станут хорошим заделом для будущих достижений!

Уверен, все новосибирцы заметили, как преобразилась Михайловская набережная. Теперь она стала местом притяжения для жителей города и гостей Новосибирска: здесь проводятся спортивные и культурные мероприятия, сюда приходят целыми семьями. На очереди – благоустройство памятного и знакового места для всех горожан – Монумента Славы.

В уходящем году мы достигли рекордных показателей в строительстве социальных объектов – ввели четыре новых школы и один детский сад, приступили к возведению новых корпусов для ясельных групп в действующих дошкольных учреждениях.

К юбилею Новосибирска удалось отреставрировать два исторических здания в центральной части города – контору инженера Будагова и филиал музея Новосибирска «Городское начало» на улице Обской. Это не просто реконструкция, это – восстановление исторического облика города, места, откуда начинался Новониколаевск.

В 2018 году мы сделали многое для того, чтобы Новосибирск стал более комфортным и благоустроенным: отремонтировали 220 дворов и почти 1 млн квадратных метров дорог, половина которых вошла в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

В последние годы большое внимание мы уделяем ремонту тротуаров и дорог частного сектора, а также сооружению новых магистралей. В уходящем году началось строительство дороги по улице Титова, открыта вторая очередь новой автомагистрали по улице Георгия Колонды.

Планы у нас большие, надеюсь, при вашей поддержке мы сможем их реализовать.

Дорогие новосибирцы! В канун Нового года от всей души желаю вам сохранить и приумножить всё доброе и светлое, что подарил уходящий год. Пусть грядущий 2019-й принесёт в каждую семью мир, согласие, благополучие, достаток, радость и гармонию!

Счастливого нового года!

Мэр Новосибирска

Анатолий Локоть

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