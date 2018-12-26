Около 500 машин одновременно могут выйти на уборку Новосибирска

Слова: «Говорят, убирают, а техники не видно» - слышим от сибиряков за зиму много раз. Конечно, это преувеличение: проехав по городу в вечернее время, можно увидеть не одну спецмашину, а во время обильных снегопадов мэрия регулярно обнародует список улиц, где будет проходить уборка, - делают это, чтобы горожане приготовились и заранее убрали свои припаркованные автомобили с проезжей части.

Тем не менее Новосибирску дорожной техники не хватает существенно. По данным мэрии, муниципальные предприятия укомплектованы всего на 40% от норматива. Чтобы город стал существенно чище, муниципальные предприятия надо обеспечить техникой хотя бы на 60 - 70% от нормы. Сейчас одновременно на улицы города могут выйти около 500 спецмашин. Для сравнения, в Москве эта цифра составляет 15 тысяч.