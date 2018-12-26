2018-12-26T15:39:28+03:00
Общество

Около 500 машин одновременно могут выйти на уборку Новосибирска

Мы подсчитали, сколько спецмашин трудятся в городе на наших снежных дорогах
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Проехав по городу в вечернее время, можно увидеть не одну спецмашину.Проехав по городу в вечернее время, можно увидеть не одну спецмашину.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Слова: «Говорят, убирают, а техники не видно» - слышим от сибиряков за зиму много раз. Конечно, это преувеличение: проехав по городу в вечернее время, можно увидеть не одну спецмашину, а во время обильных снегопадов мэрия регулярно обнародует список улиц, где будет проходить уборка, - делают это, чтобы горожане приготовились и заранее убрали свои припаркованные автомобили с проезжей части.

Тем не менее Новосибирску дорожной техники не хватает существенно. По данным мэрии, муниципальные предприятия укомплектованы всего на 40% от норматива. Чтобы город стал существенно чище, муниципальные предприятия надо обеспечить техникой хотя бы на 60 - 70% от нормы. Сейчас одновременно на улицы города могут выйти около 500 спецмашин. Для сравнения, в Москве эта цифра составляет 15 тысяч.

Что за машины убирают Новосибирск?

Что за машины убирают Новосибирск?

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 34 (Новосибирск)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ёлки последние»: в последний день года сборы от проката поддержат благотворительные проекты
Сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера – фильма «Ёлки. Последние» за 31 декабря будут направлены на проекты сразу 2 благотворительных фондов: «Дом Роналда Макдоналда» и фонда «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова
Новости 24
«Видео точно заколдовано»: девушки на каблуках показали танец, который хочется пересматривать заново
«Вот это амазонки!»: что будет, если спортсмен возьмет в руки фотоаппарат
Прожить на одну зарплату: среднему новосибирцу платят 34 тысячи рублей
Алчность погубила: охранник получил 8 лет тюрьмы за дерзкое ограбление инкассаторской машины
«Купит всех и изнасилует»: агрессивный посетитель бара покалечил ногу девушке за замечание в женском туалете
Не место на дороге: суд заставил мэрию убрать опасную колею в Академгородке
«ТИГР, перстень и 13»: в Новосибирске ищут сбежавшего от следствия опасного мужчину с татуировками на пальцах
Сбежал от ответственности: водитель без прав бросил сбитую на «зебре» в Бердске 8-летнюю девочку
Тяжело дышать: новосибирцев предупредили о вредных примесях в морозном воздухе
Спрятала в карман жилетки: сибирячка избежала тюрьмы, оплатив штраф за кражу смартфона на работе
Новосибирские «тимуровцы»: в городе появилось волонтерское движение, готовое делать ремонт и убирать в квартирах пожилых новосибирцев
Погода на день в Новосибирске: 26 декабря днем будет до 27 градусов мороза
В Новосибирске столкнулись «восьмёрка» и иномарка: пострадал водитель
Новосибирские школьники замерзали на трассе в 35-градусный мороз: их спасли полицейские
Суд отказался возвращать должность экс-главе новосибирского ГИБДД Сергею Штельмаху
Супруга Фредди Крюгера: девушка с огромными ногтями удивила пассажиров метро
У Санты видно всё: откровенная фотосессия привела к девушке женихов-иностранцев
Двое детей оказались в больнице после пожара в девятиэтажке на Выборной
Убийца с кирпичом и спичками: преступник, который поджег свою жертву, отправлен в СИЗО
«Людей держала полиция, чтобы не рвались в огонь»: в Дзержинском районе Новосибирска сгорели два коттеджа
Холода помешали: в Новосибирске отменили парад Дедов Морозов и открытие елки
Мэр Новосибирска завел блог на YouTube
Участник ликвидации Чернобыльской АЭС с пятью детьми: в Новосибирске выбрали главного архитектора
Новосибирцев напугал столб черного дыма в Дзержинском районе
«В плановом режиме»: больница скорой помощи, где в пожаре погиб пациент, возобновила работу
Автобус проехал по ноге выпавшего из салона пассажира: ему ампутировали часть ноги
На радость Станиславскому: в метро пустили вагон, посвященный новосибирскому театру Музкомедии
Недалеко скрылся: сбежавшего из психушки криминального авторитета нашли в частном доме в Куйбышеве
Пережили 35-градусный мороз: замерзающим в квартирах бердчанам вернули тепло