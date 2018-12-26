Андрей Шимкив, спикер законодательного собрания Новосибирской области: Мы - за постоянный диалог, иначе невозможно

На встрече побывали более 40 журналистов, в том числе из 11 районных газет. Самые интересные моменты встречи - в нашем материале.

- Бюджет на 2019 год во втором чтении принят молниеносно и единодушно. Неужели спорных вопросов нет?

- Бюджет принят единогласно. На самом деле у нас и в прошлые годы не было особых сложностей. Но это не говорит о том, что не проводилась предварительная работа. Мы рассмотрели 266 поправок. Комитеты и фракции встречались с правительством, с губернатором. Владимир Михайлович Знатков провел встречу со всеми депутатами - с городскими и сельскими, мы отдельно собирались по наказам избирателей. Что касается спорных вопросов, в бюджете их очень много. Совещания с правительством в основном были по этим вопросам, по наказам - строительство школ, садов, программа «Чистая вода». К сессии мы подошли с готовыми решениями. Соответственно, результат - единогласное голосование.

- В соответствии с принятым законом о госсобственности все концессионные соглашения обсуждаются с депутатами. Как идет диалог с правительством?

- Мы включили этот закон в план контрольных мероприятий на 2019 год. Хотим сами для себя определить, как он работает. Потому что закон новый, решающий. Сегодня ведется конструктивный профессиональный диалог с правительством по всем этим моментам - по собственности, по концессиям, в том числе по семи поликлиникам. В случае возникновения каких-то вопросов создается рабочая группа, идет обсуждение в комитетах. Затем вопрос выносится на сессию. Да, возможно, будут вноситься какие-то поправки, прежде всего технического характера, чтобы закон лучше работал, чтобы не было задержек по времени.

Если конкретно, то документы по мосту подписаны, проект, можно сказать, уже начался. Мы добились того, чего хотели: минус 44 миллиарда рублей. В «мусорную» концессию, скорее всего, тоже будут внесены изменения - через суд или по договоренности. Тем не менее все наши предложения учтены - сокращение срока, уменьшение стоимости оборудования. Соответственно, и доходы концессионера будут уменьшены. Не соглашусь, что все большие инвестпроекты завязаны на федеральном бюджете. Что касается строительства Ледового дворца, мы ушли от ГЧП и решили, что объект должен принадлежать области. Мы не отдали 30 гектаров земли и начали строительство за счет областных средств. Федеральные деньги, безусловно, правильный вариант, тем более что в данном случае придется решать много инфраструктурных вопросов - благоустройство, станция метро, кроме того, надо поднимать грунт. Чем больше с Федерации получим, тем лучше, зато собственность точно будет принадлежать Новосибирской области.

- Изменились ли взаимоотношения Заксобрания с правительством области?

- У нас и с предыдущим губернатором были нормальные отношения. Но когда появлялись такие моменты, как превышение суммы на 44 миллиарда рублей (концессия по четвертому мосту), я, как человек, как гражданин, как патриот своей области, просто не мог молчать. И депутаты, соответственно, тоже. Отношения должны быть профессиональные. Это работа. А «плохие» или «хорошие» - не та ситуация, когда нужно применять такие слова.

- Как вы относитесь к проведению игр молодежного чемпионата мира по хоккею в двух городах - Новосибирске и Омске?

- По чемпионату мира вопрос еще не решен. Существует определенная процедура, в Омске должны обследовать Ледовый дворец. Не все так просто!.. Даже если игры чемпионата будут разделены на два города, финал пройдет у нас, основные матчи - тоже у нас. Так что ничего страшного, для нас даже дешевле будет.

- Поделитесь своим видением уходящего рабочего года. В чем видите главный результат созыва?

- Я думаю, работу должны оценить депутаты. Меня радует, что обещания, данные три года назад, выполнены. В первый день с трибуны я сказал: «Авторитет Заксобрания поднимется на другой уровень». Это не нездоровые амбиции - так и должно быть. Ценность нашего Заксобрания в консолидации. Мы ни разу не воспользовались правом большинства. Раньше велась межфракционная борьба, сегодня все фракции работают на результат. Это огромное достижение, присущее не всем регионам. Голосование по бюджету подтвердило тезис о консолидации и профессионализме депутатов. Выборы, как порой говорят, начинаются на второй день после избрания. Мы этого не забываем и профессионально работаем на округах. Надеюсь, что выборы 2020 года пройдут нормально.