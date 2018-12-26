2018-12-25T14:05:02+03:00
Общество

Что и кто стоит за строительным беспределом на проспекте Карла Маркса?

Общественники обратились в прокуратуру с целью оценить на соответствие действующему законодательству строительство жилого комплекса «Расцветай на Маркса»
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Общественники полагают, что ситуация чревата новым социальным взрывом - количество обманутых дольщиков в городе будет расти.Общественники полагают, что ситуация чревата новым социальным взрывом - количество обманутых дольщиков в городе будет расти.
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ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ ОБЩЕСТВЕННИКИ?

Обманутые дольщики - одна из главных проблем Новосибирска. Поэтому за соблюдением правил в строительной отрасли следят не только чиновники, но и общественные организации, которым приходится работать с жалобами на злоупотребления недобросовестных застройщиков. Региональный координатор проекта Минстроя РФ и партии «Единая Россия» Школа грамотного потребителя Светлана Миронова обратилась в правоохранительные органы с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг жилого комплекса «Расцветай на Маркса».

Почему активистам приходится делать работу чиновников? Объяснение может крыться в возможном политическом влиянии владельцев группы компаний «Расцветай». Прослеживаются связи с региональной организацией ЛДПР, куратором которой является депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

В обращении Мироновой в прокуратуру Новосибирской области говорится о том, что уже несколько месяцев в СМИ идет реклама жилого комплекса «Расцветай на Маркса». Судя по сайту компании, ведутся активные строительные работы, а значит, велика вероятность привлечения потенциальных инвесторов, желающих решить свой квартирный вопрос.

Возникает вопрос: в связи с чем такая обеспокоенность?

«Возможность достроить его (жилой комплекс. - Прим. ред.) - под вопросом, и люди, покупающие сейчас квартиры, рискуют остаться ни с чем из-за очередного недостроя, - написала руководитель Школы грамотного потребителя прокурору. - В частности, разрешение на строительство здания выдано для научно-исследовательской организации с автостоянкой и многоквартирного дома с парковкой. Научно-исследовательское назначение необходимо, потому что строительство ведется на участке в зоне ОД-2 «Зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций». Однако в рекламе про это «обременение» нет ни слова. Комплекс рекламируют как исключительно жилой проект».

Общественникам известно, что застройщик пытается добиться перезонирования участка, чтобы избавиться от такого «обременения».

«Запрошено увеличение коэффициента плотности застройки, чтобы «посадить» на участок побольше этажей и квартир. Эти вопросы будут решаться в начале 2019 года на публичных слушаниях. Поскольку увеличение плотности застройки беспокоит жителей домов, находящихся рядом с котлованом комплекса «Расцветай», скорее всего, на публичных слушаниях они выскажутся против. Тогда, возникает возможность, что застройщик не сможет получить согласования, необходимые для реализации проекта в задуманном виде», - пишет Миронова.

В итоге отсутствие согласований, по мнению общественницы, может привести к заморозке проекта или даже к банкротству компании. Поэтому руководитель Школы грамотного потребителя и призывает правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку фактам сбора денег.

ЧТО ЗА ФАСАДОМ КОМПЛЕКСА «РАСЦВЕТАЙ»?

В новосибирском строительстве нередко возникают скандалы, связанные с нарушениями при согласовании различных проектов. Некоторым застройщикам это зачастую сходит с рук. Порой это объясняется «надежными» политическими связями.

Некоторые компании принадлежат депутатам напрямую. Кому принадлежит «Расцветай» - неизвестно. Судя по проектным декларациям объектов, все стройки оформлены на разные юрлица с разными учредителями и директорами. «Расцветай на Маркса» строит ООО «Экватор», учрежденное Дмитрием Голованевым. Два других проекта «Расцветай» («Дом на Березовой роще» и «Дом на Золотой ниве») построены компаниями ООО «Дом-на-Березовой роще» и ООО «Роспроектстрой», на 100% принадлежащими Андрею Безрукову. В среде строителей эти фамилии мало что говорят. В среде политиков - другое дело.

Голованев и Безруков входят в новосибирскую организацию ЛДПР. Первый был кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2016 году по округу № 138. Второй представляет ЛДПР в Новосибирском районном совете. Также Безруков возглавляет фонд содействия Новосибирской областной федерации дзюдо, спортивным директором которой является Владислав Савельев, глава фракции ЛДПР в Заксобрании, младший брат Дмитрия Савельева, занимающего в Госдуме пост первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Исходя из названия комитета, вопросы строительства не должны напрямую волновать парламентария. Однако Савельев-старший регулярно выступает с инициативами в поддержку застройщиков. Например, в начале октября он предложил создать в России специальный государственный банк для масштабного финансирования строителей. О такой поддержке в Москве любой новосибирской компании можно только мечтать…

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