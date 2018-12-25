2018-12-25T11:50:45+03:00
Общество

В условиях низких температур Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме

С 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой -35 °C и ниже, местами сильные морозы -40 °C и ниже
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Понижение температуры не отражается на работоспособности и безопасности оборудования, гидротехнических сооружений и зданий гидроэлектростанции.Понижение температуры не отражается на работоспособности и безопасности оборудования, гидротехнических сооружений и зданий гидроэлектростанции.
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В условиях сильных морозов гидротехнические сооружения Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») работают в штатном режиме. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой -35 °C и ниже, местами сильные морозы -40 °C и ниже.

На гидроэлектростанции приняты дополнительные меры по организации надежной работы в условиях низких температур, обеспечен усиленный контроль за работой и состоянием генерирующего и сетевого оборудования. Для персонала гидростанции проведены внеплановые инструктажи, усилен контроль при обходах и осмотрах закрепленного оборудования оперативным и инженерно-техническим персоналом станции, созданы оперативные ремонтные бригады на случай возникновения внештатных ситуаций. Во всех производственных и административных зданиях строго контролируется температурный режим. Понижение температуры не отражается на работоспособности и безопасности оборудования, гидротехнических сооружений и зданий гидроэлектростанции. Новосибирская ГЭС работает в обычном режиме и отвечает всем необходимым требованиям надежности и безопасности.

Эксплуатация Обского водохранилища осуществляется в соответствии с режимами, установленными Верхне-Обским БВУ. 23 декабря расход воды через сооружения гидроузла составлял 600±50 куб. м/с. Такой режим обеспечивает гарантированную работу водозаборов Новосибирска и в ближайшее время сохранится без изменений. При необходимости будет производиться своевременная корректировка гидрологического режима.

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