2018-12-25T07:47:41+03:00
Общество

«Ростелеком» в Новосибирске организовал ликбез по безопасной работе в интернете

«Ростелеком» в Новосибирске провел для четвероклассников уроки кибербезопасности
Поделиться:
Школьники познакомились с основными правилами, которые оградят их от сетевых угроз и сделают работу в интернете полезной.Школьники познакомились с основными правилами, которые оградят их от сетевых угроз и сделают работу в интернете полезной.
Изменить размер текста:

Тематические встречи прошли в средней общеобразовательной школе №45 в Новосибирске. Около 60 детей приняли участие в интерактивном классном часе.

Ребята поделились накопленным опытом: рассказали о том, сколько времени проводят в сети и для чего используют интернет-ресурсы. Большинство четвероклассников посещают электронные библиотеки и читают энциклопедии для подготовки к урокам, для поиска дополнительной информации. Также ученики смотрят фильмы и слушают музыку, совершают вместе с родителями онлайн-покупки.

Специалисты «Ростелекома» познакомили школьников с правилами работы во всемирной сети и провели конкурсные задания на закрепление материала. Четыре команды решали ребусы, разбирали кейсы из реальной жизни и прорабатывали различные модели опасных ситуаций, которые могут возникнуть среди пользователей интернета.

– Учить детей правилам безопасности в интернете необходимо с самого раннего возраста. Как полноправные участники цифрового мира, они должны знать о сетевых угрозах, которые могут нанести моральный и финансовый ущерб всей семье, – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Участников тематических классных часов проинформировалио различных видах интернет-угроз и способах защиты от них. Оператор цифровых услуг и сервисов предоставляет своим пользователям подписки на ESET NOD32 ParentalControl, а также Kaspersky Safe Kids. Эти продукты позволят родителям быть уверенным в том, что дети при использовании сетевых ресурсов находятся в безопасности. Приложения ESET и Kaspersky на устройстве ребенка позволяют контролировать его онлайн-активность, отслеживать уровень заряда батареи смартфона, получать еженедельные отчеты и советы профессионального психолога относительно действий маленького пользователя в социальных сетях.

– Учителей очень сильно беспокоит тема безопасности в интернете, поэтому мы целенаправленно сотрудничаем с «Ростелеком». В школах постоянно проходят тестирования, ведь все дети, почти без исключения, уже зарегистрированы в социальных сетях. Мы всегда просим, чтобы родители со своей стороны тоже контролировали их действия, устанавливали ребятам антивирусные программы и объясняли, как действовать в сложных ситуациях, – рассказала учитель младших классов СОШ № 45 Ольга Колесникова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В ожидании открытия Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»
Более 500 школьников и 150 педагогов со всей страны соберутся на Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Миссия ярославского форума - помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную
Пересдача итогового сочинения 2018
Все ученики 11-х классов пишут итоговое сочинение. Оно необходимо для допуска к ЕГЭ летом: чтобы получить этот допуск, достаточно написать эссе на "тройку" и выше. Тем, кто не справился с этой задачей, дается ещё две попытки пересдачи итогового сочинения
Новости 24
Недалеко скрылся: сбежавшего из психушки криминального авторитета нашли в частном доме в Куйбышеве
Пережили 35-градусный мороз: замерзающим в квартирах бердчанам вернули тепло
Сотрудников «ИНВИТРО» сократили почти на 100 килограммов
Фальшивый звонок: новосибирец обманул доверчивых горожан на 400 тысяч рублей
«Обещает не шуметь»: избитой сородичами алтайской сове ищут попутчиков до Новосибирска
Погода на день в Новосибирске: 25 декабря дневная температура упадет до минус 32 градусов
Авария в Бердске: температура в квартирах упала до 15 градусов
Астролог рассказала, как загадывать желание на Новый год
С новосибирского автовокзала отменили 29 рейсов из-за 40-градусных морозов
Санта для взрослых: девушки показали, как танцевать в Новый год
«Слишком дорого»: новосибирские общественники попросили губернатора выдавать субсидии на презервативы
«Ты снюхал и скурил все наше счастье»: обращение отца двух сыновей к Элджею стало вирусом в соцсетях
Общественник устроил пикет в 30-градусный мороз против секс-просвета в школе и рэпера Элджея
Среди белого дня: грабитель с ножом забрал серьги и деньги у женщины в лифте дома
Микроминиатюрист запустил миллиметрового Гагарина в космос
Страшная смерть: в сгоревшем доме под Новосибирском погибли женщина и годовалый ребенок
Придушили и в багажник: под Новосибирском двое мужчин вызвали такси и напали на водителя
Ушел за елкой и потерялся: новосибирские спасатели нашли в лесу закоченевшего мужчину
«Мортал Комбат»: в Новосибирске семейная ссора, вышедшая за рамки квартиры, напомнила боевик
«Теперь можно ездить спокойно»: новосибирцев повеселили супергерои в костюме летучих мышей в метро
Аварийная посадка: самолет до Нижневартовска вернулся в новосибирский Толмачево после взлета
За ночь околели: новосибирские водители утром массово не смогли завести машины