«Пациент был неизлечим»: в Новосибирске мужчина поджег палату больницы, в которой доживал последние дни

В Новосибирске произошел крупный пожар в клинической больнице скорой помощи №2, здание которой находится на улице Тургенева. Одна из больничных палат вспыхнула, как спичка. Внутри находился мужчина, он лежал в этой палате один.

— Поступило сообщение о пожаре в 14.53 по местному времени, через 4 минуты первый пожарный расчет уже был на месте, — рассказали «КП» в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Было установлено, что в палате, расположенной на третьем этаже в хирургическом отделении, происходит пламенное горение, горели пастельные принадлежности. Эвакуировано из здания больницы 52 человека, в том числе 12 лежачих больных. Погиб один человек, который находился в горевшей палате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/683519" frameborder="0"></iframe> "К сожалению, имеется один погибший": в МЧС рассказали о пожаре в новосибирской больнице.

Через 10 минут пожар уже потушили, сейчас на месте работает Следственный комитет, идет доследственная проверка. Неофициально силовики говорят о возможном поджоге.

Эвакуированы были, в том числе, лежачие больные. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Погибший пациент был неизлечим, у него тяжелое заболевание. Возможно, он специально поджег вещи. По другой версии, неаккуратно покурил. Сейчас все эти детали предстоит изучить следователям. Все-таки, на то, что это поджог - указывает большая площадь пожара — огнем повреждены не только кровать, но и мебель в палате, по сути вся палата выгорела, — рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Палата выгорела полностью. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ОФИЦИАЛЬНО

"Погиб человек с онкологическим диагнозом"

В пресс-службе правительства региона рассказали, что на пожар выехали пять бригад скорой помощи, информация была оперативно доведена до губернатора Андрея Травникова. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, которая находится на месте пожара, погиб один человек с онкологическим диагнозом.

- В связи с ситуацией минздрав региона принял оперативные меры – потоки скорой помощи по городу Новосибирску перераспределены с учетом изменения в графике работы больницы. Будет проведена проверка, в ходе которой причины ситуации и действия всех профильных структур будут тщательно проанализированы, – сказала Елена Аксенова.