«Разделась, сфотографировалась, это был шок!»: пышка сбросила 40 килограммов и теперь покоряет YouTube

Жительница Новосибирска Светлана Савченко с детства была полненькой и при этом самой высокой в классе. За габаритную фигуру девчонке постоянно доставалось.

— В начальных классах прилетало от сверстников. А уже во взрослом возрасте за спиной шептались знакомые, банально называли жирной, — признается Светлана. — Конечно, было неприятно, но преобладало чувство недоумения: именно из-за того, что в глаза люди мило улыбались.

Света при росте 165 сантиметров весила 89 килограммов. При этом с личной жизнью у девушки все было хорошо, рядом был молодой человек. Его объемы не смущали, долгое время на это закрывала глаза и сама обладательница пышных форм.

— Фотографируясь или глядя в зеркало, я принимала выгодные позы. Выпирающие части тела прикрывала распущенными волосами. Если видела себя сильно толстой, то просто успокаивалась мыслью, что это неудачный кадр или освещение. Я знала, что у меня есть лишний вес, но не осознавала масштабность проблемы, — вспоминает Светлана. — Однажды, чтобы оценить, как в реальности выгляжу, разделась, поставила фотоаппарат на выдержку, сфотографировалась со всех сторон, и увидела себя настоящую. Это был шок. Честно, раньше все казалось иначе. После просмотра снимков уже не смогла оставить все как есть, поэтому основательно взялась за себя.

После похудения у девушки от кавалеров отбоя нет. Фото: личный архив

Прежде всего девушка ограничила себя в питании. Никакого хлеба, сахара, жареного. Тяжелее всего было отказаться от салатов с майонезом и картошки. Спасибо, парень оказался понимающим, так, запрещенка была безжалостно выкинута из холодильника.

— Еще я стала много ходить, начала заниматься дома кардио-тренировкам по видео-урокам, бегать, затем увлеклась аквааэробикой, — перечисляет Света. — В тренажерный зал впервые пошла уже после похудения. Поначалу ощущала неловкость из-за того, что только предстояло обучиться правильной технике упражнений. Мне казалось, что весь зал наблюдает как я корячусь, учась приседать в смите с пустым грифом.

Вместе со стеснением уходили и килограммы. За год Света сбросила 40 кило! И осмелела настолько, что решила воплотить свою давнюю мечту: вести свой канал на YouTube. В нем она под псевдонимом Алеара рассказывает об отношениях между парнями и девушками.

— Раньше на это у меня не хватало смелости, хотя психологией отношений я давно увлекалась. А тут — похудела, парни со мной знакомятся и начинают говорить по душам. Во время таких разговоров поняла, что очень часто оба пола воспринимают друг друга как инопланетян, не понимают, как общаться, сильно боятся друг друга, — считает Светлана. — Мне захотелось помочь, внести гармонию в отношения людей.

Теперь ролики девушки набирают популярность в интернете, а хейтерам, ругавшим Свету за полноту, остается лишь анонимно писать комментарии. Хотя что тут писать? Света — настоящая красотка.