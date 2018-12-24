Мэр Новосибирска рассказал о мемах, бороде и новой станции метро

Перед Новым годом в радиостудию «Комсомольской правды» приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Поговорили и о делах, и о предстоящем празднике. Предлагаем вам почитать самое интересное из того, что прозвучало в эфире.

- До праздника осталось совсем немного. Анатолий Евгеньевич, у вас настроение - новогоднее? - начали мы разговор с мэром.

- Оно, скорее, предновогоднее. Потому что перед Новым годом всегда вал работы, время спрессовано. Столько мероприятий, столько дел надо сделать. Хочется подготовить город к Новому году, почистить от снега, сделать снежные городки. В прошлом году снега не хватало, в этом - в изобилии.

«Вал работы, время спрессовано» - Анатолий Локоть дал интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА - СУПЕРВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

- Не могли бы вы назвать три главных для Новосибирска события в уходящем году?

- На мой взгляд, самое важное событие, именно с точки зрения Новосибирска, - это юбилей нашего города. Напоминаю, заканчивается год 125-летия Новосибирска, который мы праздновали все вместе. Много дел сделано самими новосибирцами. Очень важно, что именно в этом году мы приняли решение строить новый Ледовый дворец, готовиться к проведению чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Это суперважное событие. Ну и уходящий год - это год столетия комсомола. Мы отмечали праздник вместе, и мне кажется, это тоже важно для всех нас.

- Мы готовимся встретить в нашем городе молодежный чемпионат. Верно ли, что на его проведение претендуют и другие города? В частности, Омск.

- Я разговаривал с президентом Федерации хоккея России Владиславом Александровичем Третьяком, которого давно знаю и с которым дружу. Он подтвердил, что рассматривается такая возможность. Но чтобы войти в проект, надо проделать огромный объем подготовительной работы, который нами уже проведен. Нужны не только заявка и желание. Нужны документация и проекты. Получится ли это у Омска, время покажет. А пока я предлагаю не распыляться на споры, дискуссии - это напрасная трата сил. Нам предстоит важное дело - подготовиться к чемпионату. Надо не только дворец построить, но и всю территорию привести в порядок, обязательно построить новую станцию метро «Спортивная».

Скоро в Новосибирске должна появиться новая станция метро.Фото: Facebook

ОЧИЩАТЬ МАГИСТРАЛИ МЫ НАУЧИЛИСЬ

- Сейчас одна из самых горячих тем - очистка города от снега. Как вы оцениваете работу коммунальных служб?

- Дел не в том, как я оцениваю работу коммунальных служб. Дело в том, как ее оценивают сами новосибирцы. К нам поступает очень много писем. И по каждому письму, каждому электронному посланию, каждому звонку мы ведем мониторинг, каждое заявление отрабатываем. Пока идут жалобы и письма, признать ситуацию удовлетворительной нельзя.

- А чего не хватает, чтобы быстро справляться со снегом?

- У меня спрашивают: «В чем дело? Не хватает техники? Умения? Расторопности?» А вопрос начинается прежде всего с планирования бюджета на следующий год: сколько денег мы закладываем на уборку снега? И как правило, действует посыл предыдущего года. Как прошел предыдущий год - от этого мы и отталкиваемся. Напомню, прошлогодняя зима была малоснежная. А вот зима 2018 года очень напоминает зиму два года назад, когда снег выпал уже в октябре. В этом году снег шел весь ноябрь, и только два дня были перерывы. У нас нет прогнозистов, которые могли бы это предвидеть. Поэтому приходится на ходу принимать меры по поиску дополнительных ресурсов. Затем наступает череда конкурсных процедур, как положено по закону, и это тоже отнимает время.

Если вы обратите внимание на качество уборки, то, думаю, согласитесь, что подметать магистрали, дорожные покрытия мы научились быстро, делаем это эффективно. Проблема - с вывозом снега. Проблема - в наличии грузовиков. Держать столько грузовиков, сколько требуется этой зимой - просто невыгодно, потому что большую часть времени они будут не задействованы.

- В прошлом году в новогодние праздники улица Ленина была пешеходной. В этот раз решили ее такой не делать…

- Концепция пешеходной зоны в зимнее или летнее время опирается на инициативу и активность предпринимателей, которые должны там развернуть свою деятельность, получать от нее какую-то прибыль и часть ее тратить на содержание и уборку данной территории. К сожалению, в этом году мы не нашли отклика у предпринимателей. Может быть, условия, которые мы предложили, не полностью соответствовали их ожиданиям и не очень интересные... В общем, мы решили отказаться от пешеходной улицы в этом году. Потому что издержки от перекрывания улицы достаточно велики, а вот желающих прийти туда работать и украсить улицу Ленина совсем нет. При этом деревянные избушки, в которых год назад на улице Ленина велась торговля, без дела не стоят. Их выставили вокруг главной елки Новосибирска.

Мэр легко относится к шуткам о себе в интернете. ФОТО: Артем СКАТОВ.

НАДЕЛ ВАЛЕНКИ, БОРОДУ - СТАЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ

«Меня поймали за язык» - мэр Новосибирска о том, как стал Дедом Морозом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- После того, как Вы провели необычный эксперимент – проверили качество дороги, провезя на капоте стакан с водой – про Вас стали делать мемы. Как относитесь к этому?

- Если народу нравится, значит это - интересно. На самом деле, я с юмором отношусь. Я не отношусь к тем чиновникам, которые слишком несут свою персону, боясь ее расплескать. Вот вода из станка не должна расплескиваться на новой дороге - это абсолютно точно. А в остальном, я с пониманием к сатире отношусь, к легкому стебу. Лишь бы это кого-то не оскорбляло лично.

- Новогодние каникулы - это еще время внутреннего туризма. Можете назвать причины, по которым людям из других городов стоит приехать в Новосибирск?

- Во-первых, Новосибирск удобен в плане транспорта. У нас возникают пробки, но, в отличие от городов-соседей, у нас есть метро, которое позволяет добраться до большинства елок, праздничных городков. В каждом районе Новосибирска - своя главная елка и при этом имеется несколько ледовых городков. У нас даже объявлен традиционный конкурс между ледовыми городками. В Новосибирске есть набережная. Она открыта в зимний период, и на ней будет работать большой ледовый городок. На набережной проложена лыжня, оборудован каток. В выходные дни я специально прошелся по набережной - смотрел, гуляют ли новосибирцы. Гуляют. Значит, набережная - привлекательная территория. В вечернее время, когда загораются огни, она смотрится особенно выигрышно.

- Наверное, сложно найти мужчину, который хотя бы однажды не был в роли Деда Мороза. Анатолий Евгеньевич, а вы?

- Это было два года назад. У нас проходила традиционная конференция с организациями ТОС, и от одной из них, которая расположена в частном секторе на Ключ-Камышенском плато, поступило заявление: «Вот вы говорите, что у вас ледовые городки в центре, а мы у себя в частном секторе сами елку делаем». Я говорю: «Если елку сделаете, я приеду к вам Дедом Морозом». Меня поймали на слове. И потом я получил приглашение: обещал - будь Дедом Морозом. И я приехал. Надел валенки, бороду, она все время в нос лезла. Сбежались ребятишки из ближайших домов. Это было весело, интересно.