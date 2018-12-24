Новосибирская ЛДПР рассказала о кандидатах в мэры

Дмитрий Иванович Савельев, депутат Госдумы от ЛДПР, уже озвучил имя одного кандидата на выборы мэра Новосибирска - Евгения Лебедева, руководителя фракции в Совете депутатов города Новосибирска.

В то же время инициативная группа партийцев обратилась к Владимиру Жириновскому и Дмитрию Савельеву с просьбой рассмотреть еще одну кандидатуру - Наталию Красовскую.

- Официально кандидата утверждает высший совет ЛДПР, который, принимая решение, учитывает мнения курирующего регион депутата Госдумы и регионального отделения партии, - объяснил процедуру выдвижения кандидатур координатор новосибирского регионального отделения ЛДПР Александр Щербак. Он подчеркнул, что сейчас официально названы две кандидатуры.

УКРАИНЦЕВУ «ИСПОЛЬЗОВАЛИ»?

Встает резонный вопрос: а что же будет с кандидатурой Дарьи Украинцевой, депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, которая недавно тоже была выдвинута некой инициативной группой? Представители партии объяснили ситуацию.

- Есть два аспекта, которые говорят о несостоятельности этой кандидатуры, - заявила Наталия Красовская. - У Дарьи нет профильного образования, практически нет опыта работы как такового, управленческого опыта - ноль. Она говорит об этом сама, а опыт планирует получать в процессе управления городом.

Наталия Красовская отметила, что вряд ли кто-то из горожан хочет, чтобы над Новосибирском проводился подобный эксперимент и кто-то получал таким образом «опыт управления». Также помощник депутата Госдумы упомянула, что у Украинцевой на руках годовалый ребенок, и предположила, что в этой ситуации «несчастным окажется либо город, либо дитя».

- Вывод - Дарью Украинцеву использовали в политической игре, и она в силу своего небольшого жизненного опыта купилась. Действительно жалко - человек перспективный, - констатировала Красовская.

Кроме того, представители регионального отделения ЛДПР заявили, что у партии есть серьезные вопросы относительно состава инициативной группы, которая подписала письмо о выдвижении Украинцевой.

Пройдясь по списку фамилий напротив подписей, партийцы обнаружили несколько важных нюансов: часть подписантов имеют между собой родственные связи, часть - работают в одной компании. Кроме того, среди них друг семьи Украинцевых, а еще один подписавшийся - Дмитрий Макаров - вышел из ЛДПР в 2016 году, что подтверждается его личным заявлением.

- Все эти люди давно утратили связь с партией, более того - Ольга Дегтярева, например, на минувших выборах в Каменском сельсовете выступала наблюдателем от кандидата «Единой России», а ведь там баллотировался кандидат ЛДПР. Это не просто полная потеря связи с партией, это - антипартийная деятельность, - считает Александр Щербак.

И самое главное, по словам представителей партии, подпись Николая Ивановича Фоменко, поставленная под письмом о выдвижении Дарьи Украинцевой, поддельная.

- Имеется соответствующее личное заявление Фоменко на имя Владимира Жириновского. Мы считаем, что в таких условиях поддержка данной кандидатуры перед высшим советом ЛДПР невозможна. Человек, претендующий на выдвижение от ЛДПР на выборах любого уровня, не должен пользоваться подобными инструментами, - отметил Александр Щербак.

В итоге региональное отделение и курирующий область депутат Госдумы будут рекомендовать высшему совету две кандидатуры: Евгения Лебедева и Наталии Красовской.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ УСПЕШНЫЕ…

Наталия Красовская не первая женщина, претендующая на место мэра. И все-таки для Новосибирска дама во главе администрации - что-то новое. Мы спросили у Наталии Рудольфовны:

- Как вы считаете, сибиряки к такому повороту готовы?

- На мой взгляд, ситуация в этом плане начала достаточно активно меняться, причем в целом по стране. Мы с вами видим сегодня во власти много успешных женщин: Татьяну Голикову, Веронику Скворцу, Валентину Матвиенко, Эльвиру Набиуллину... Есть женщины, которые эффективно возглавляют регионы, города. Одна из ключевых фигур, которые привлекают общественное внимание сегодня, - мэр Якутска. Нет ничего невозможного. Кроме того, я кандидат наук, активно работаю, публикуюсь. И полагаю, что Новосибирск, в том числе научный, может меня поддержать.

Наталия Рудольфовна выросла в Новосибирске, она имеет три высших образования, одно из них юридическое, а также является кандидатом психологических наук, имеет степень MBA по менеджменту Московской бизнес-школы.

- У меня большой управленческий опыт - свыше 15 лет, в том числе опыт руководящей работы в органах исполнительной власти, - рассказала о себе новый кандидат.

Наталия Красовская уже расставила приоритеты в своей предвыборной программе. Во главу угла она ставит привлечение в город средств благодаря крупным федеральным проектам и повышению инвестиционной привлекательности Новосибирска. Второй ключевой акцент программы Красовской будет сделан на решении транспортных проблем города.

- Я активно слежу за взаимодействием власти и науки, за исследованиями в сфере развития городской среды, - говорит Наталия Красовская. - Важным моментом считаю привлечение научных разработок - каждый рубль, который вложен в развитие транспортной сети, должен давать максимальную отдачу. Цель - не просто освоение средств, а именно разгрузка транспортной сети.

Также Наталия Красовская акцентировала внимание на важности развития метро в Новосибирске, приведя в сравнение Москву, где «сдаются десятки станций». Красовская считает, что на посту мэра нужно стучаться во властные кабинеты и искать поддержки федерального центра для развития города.