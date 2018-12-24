2018-12-24T11:31:42+03:00
Общество

Эффективную работу филиала «Балтика-Новосибирск» отметили грамотой губернатора Новосибирской области

Коллективу завода «Балтика» была вручена Почетная грамота губернатора Новосибирской области
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Почетная награда - официальное признание вклада пивоваренной отрасли в развитие региона, а также соответствия продукции компании высоким стандартам качества.Почетная награда - официальное признание вклада пивоваренной отрасли в развитие региона, а также соответствия продукции компании высоким стандартам качества.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В связи с высокими производственными достижениями 20 декабря 2018 года коллективу завода «Балтика» была вручена Почетная грамота губернатора Новосибирской области за вклад в социально-экономическое развитие региона.

- Сотрудники компании «Балтика» делают всё, чтобы наш регион был конкурентоспособным, а продукция предприятия - востребована по всей стране и даже за её пределами, - прокомментировала награждение заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Лариса Владимировна Яркова.

- Эти награды - высокая оценка работы нашей профессиональной команды, - отметила директор филиала «Балтика-Новосибирск» Елена Криволапова

Почетная награда - официальное признание вклада пивоваренной отрасли в развитие региона, а также соответствия продукции компании высоким стандартам качества.

- Признание со стороны государственных структур вклада сотрудников «Балтики» в развитие экономики региона очень важно для нас как для работодателя, - подчеркнула представитель службы по работе с персоналом пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, Татьяна Малмыкова.

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