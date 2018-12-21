2018-12-20T15:16:28+03:00
Экономика

«Сибантрацит» - лучший экспортер в страны дальнего зарубежья

Группа «Сибантрацит» стала победителем в номинации «Лучший экспортер в страны дальнего зарубежья» по итогам конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области»
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Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественого антрацита UHG.Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественого антрацита UHG.
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Торжественная церемония награждения прошла 14 декабря в правительстве региона.

В 2017 году доля экспорта угольных предприятий АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», входящих в группу «Сибантрацит», составила 97%. Компании перешагнули планку в 10 миллионов тонн по объему экспортных продаж. Нарастить присутствие на зарубежных рынках удалось за счет заключения новых экспортных контрактов и развития партнерских отношений с существующими клиентами. В 2017 году предприятия поставляли продукцию 132 покупателям из 32 стран мира.

- В дальнейшем продажи и объемы экспорта будут расти в первую очередь за счет поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы также планируем укрепить позиции и увеличить поставки на новые перспективные рынки ЮАР, Бразилии, Канады, - отметил Игорь Тюпайлов, начальник управления внешнеэкономической деятельности и планирования ООО «УК «Сибантрацит».

СПРАВКА О КОНКУРСЕ

Организатор конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области» - центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов предпринимательства Новосибирской области при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, оператор - Новосибирская городская торгово-промышленная палата.

Конкурс проводится в Новосибирске с целью стимулирования роста объемов экспорта, повышения конкурентоспособности продукции региона на внешних рынках, увеличения числа организаций-экспортеров и диверсификации экспортных поставок по странам и ассортименту.

НАША СПРАВКА

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественого антрацита UHG, входит в число наиболее динамично развивающихся угольных компаний России, является крупнейшим в стране производителем металлургических углей.

В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области - производители антрацита АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».

Суммарная добыча предприятий группы «Сибантрацит» в 2017 году составила 21,3 миллиона тонн металлургических углей.

Управление всеми предприятиями Группы осуществляет ООО «Управляющая компания «Сибантрацит».

Группа «Сибантрацит» создает условия для развития и эффективной работы сотрудников, реализует различные социальные и благотворительные программы, ставит повышение экологической безопасности в разряд приоритетных задач.

Предприятия Группы входят в число крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия.

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