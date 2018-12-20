«Дети стояли в окне и кричали»: школьники выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара в Новосибирске

В Новосибирске прохожие спасли детей, которые выпрыгнули из окна во время пожара. 12-летний мальчик и семилетняя девочка стояли в окне четвертого этажа и просили о помощи. За спинами ребятишек валил густой дым.

— Пожар произошел в доме №19 на улице Ватутина. Дым валил клубами, дети стояли на подоконнике в пижамах и босиком, в квартире все было черным-черно, — рассказала «КП»-Новосибирск» одна из очевидцев событий. - Может быть удалось бы детей с помощью лестницы снять с окна, но ребятишки уже кричали, они кричали, что не могут больше стоять там. Если бы дети не прыгнули, они бы точно погибли.

Пожарные говорят, что девочка и мальчик были дома одни. И если бы не прохожие, кто знает, чем бы закончилась эта история. Кто-то из очевидцев побежал ломать дверь в горящую квартиру, кто-то стал спрашивать у соседей пледы и одеяла, чтобы смягчить падение ребятишек.

— Мой муж проезжал на машине мимо этого дома, когда горела квартира, — рассказала «КП» Юлия, жена очевидца событий. - Он тоже стал помогать. Помогали многие. Кто-то вынес одеяло, пледы, их растянули, подложили под пледы коробки, для смягчения удара. Были люди, которые даже отдали свои пуховики. Несколько мужчин забрались на козырек здания, там, где реклама, чтобы смягчить удар при падении. И дети прыгнули. Сначала мальчик, он был постарше и получил не такие сильные травмы. Потом девочка, но она ударилась об рекламную конструкцию.

Пожарные работают на месте ЧП. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ГУ МЧС по Новосибирской области говорят, что ребятишек доставили в первую городскую детскую больницу, оба ребенка травмированы, а насколько серьезно определят врачи.

- Они живы, но, конечно, получили травмы. Где их родители, сейчас выясняем. Пока понятно, что они были дома одни. Площадь пожара очень большая – 25 квадратных метров, причины выясняем, - сказали «КП» в ГУ МЧС по Новосибирской области.