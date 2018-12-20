2018-12-20T06:01:49+03:00
Общество

«Стань Дедом Морозом»: «Ростелеком» в Новосибирске исполнил новогодние мечты детей

Сотрудники «Ростелекома» стали новогодними волшебниками для детей, которые воспитываются в новосибирском социально-реабилитационном центре «Снегири»
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Сотрудники «Ростелекома» выбирали из списка получателя подарка и выполняли мечту каждого ребенка.Сотрудники «Ростелекома» выбирали из списка получателя подарка и выполняли мечту каждого ребенка.
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Воспитанники соцучреждения загадывали Деду Морозу свои желания, которые затем были размещены на корпоративном портале. В этом году малыши просили у Деда Мороза новогодние костюмы, игрушки, конструкторы; дети постарше хотели видеть в качестве подарка гаджеты, зимние вещи и велосипеды. Сотрудники «Ростелекома» выбирали из списка получателя подарка и выполняли мечту каждого ребенка.

– Проект «Стань Дедом Морозом»мы проводим внутри компании во всех российских регионах. Волонтеры «Ростелекома» не просто дарят подарки: они встречаются с детьми в канун Нового года, проводят с ними время, рассказывают истории и помогают увидеть во взрослом человеке друга, – рассказал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»Николай Зенин.

74 подарка ждут своих обладателей под елкой.

74 подарка ждут своих обладателей под елкой.

Такую миссию накануне каждого нового года сотрудники компании выполняют уже шесть лет. За это время «Ростелеком» исполнил новогодние мечты тысяч детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудную жизненную ситуацию.

– В детстве я всегда верила в Деда Мороза, и для своих детей до сих пор стараюсь как можно дольше сохранить эту самую главную сказку. Каждый ребенок в этом мире, вне зависимости от того, есть ли рядом с ним люди близкие люди или нет, должен получить подарок, ведь вера в сказку – это то, что делает наш мир лучше,–отмечает волонтер проекта «Стань Дедом Морозом», ведущий экономист группы финансовой поддержки блока технической инфраструктуры МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Наталья Куршина.

До конца декабря 2018 года сотрудники «Ростелекома» вручат долгожданные подарки, которые дети попросили у Деда Мороза еще из 8 социальных учреждений Алтайского края, Бурятии, Кемеровской области, Иркутска, Омска, Томска и Читы.

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