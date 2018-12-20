2018-12-19T11:04:21+03:00
Общество

Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска

О том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 25 де
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Совет депутатов города Новосибирска.Совет депутатов города Новосибирска.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 25 декабря 2018 года в 11 часов в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 34.

С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 06.12.2018 № 49, на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), а также в сетевом издании-сайте «Комсомольская правда. Новосибирск» (www.nsk.kp.ru).

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