«Губка Боб», «Эй, Арнольд», «Черепашки-ниндзя» и другие: классика мультфильмов 2000-х возвращается на TV

Ежегодно в эфире будет доступно более 600 часов мультсериалов, включая до 200 новых эпизодов. На телеканале Nicktoons юным зрителям покажут самые известные и любимые мультфильмы, подобраные специально для мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 10 лет.

«Кунг-фу Панда», «Пингвины из «Мадагаскара», «Монстры против пришельцев», «Эй, Арнольд!», «Аватар: легенда об Аанге», «Аватар: легенда о Корре» и, конечно, хиты Nickelodeon: «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя», «Добро пожаловать в Вэйн», «Волшебные покровители» и др., а также лучшие шоу для семейного просмотра.

- Мы рады включению в нашу сетку вещания нового канала Nicktoons, который будет представлен на эксклюзивной основе в сетях МТС в составе Базового пакета. Мы уверены, что наши юные зрители и их родители по достоинству оценят новый канал, который станет доступен в преддверии новогодних каникул. Появление новых каналов с качественным контентом - основной тренд в развитии платного телевидения, который позволяет зрителям получать сервисы, удовлетворяющие высоким запросам, - комментирует запуск нового канала в телесервисах МТС директор департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ Наталья Братчикова.

Елена Бальмонт, старший вице-президент и генеральный директор Viacom International Media Networks в России, Грузии, Украине, странах Балтии и СНГ, подчеркнула:

- Канал для детей от 6 до 10 лет будет распространяться только в сети МТС. Эксклюзивная дистрибуция телеканала говорит о высокой ценности и востребованности нашего контента и о новом этапе стратегического партнерства с оператором. Мы уверены, что Nicktoons будет пользоваться успехом в России.

Несколько ведущих каналов медиахолдинга Viacom International Media Networks уже доступны и пользуются популярностью в телевизионных сервисах МТС. Это Nickelodeon Россия, MTV Россия, Paramount Comedy и Spike. Подписчикам VOD-услуг МТС также стал доступен контент Nickelodeon и Nick Jr., а теперь станет доступен и контент канала Nicktoons. Телеканал Nicktoons пополнил библиотеку популярных детских телеканалов Viacom в России, подписчики телевизионных сервисов МТС могут смотреть его с декабря 2018 года.