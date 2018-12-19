«С ценой все нормально»: новосибирцам предлагают не отчаиваться в поиске трехкомнатных квартир

Выбирать квартиру в декабре, а особенно большую, совсем непросто. Для того чтобы подобрать идеальный вариант и по состоянию, и по стоимости, и по адекватности планировок, надо очень постараться. Если вы еще не нашли ту самую трехкомнатную, самое время внимательно прочитать эту заметку.

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Полноценные трехкомнатные квартиры в доме «Маяк» - это тот самый вариант для семей, которым нужно максимум возможностей. К слову, в такой квартире есть все:

• два санузла

• три спальные комнаты

• большой ливинг

• просторная прихожая

• эргономичная планировка без лишних «квадратов»

• запроектированные места хранения

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Есть два варианта трехкомнатных квартир: 70,10 кв. м - с необычным ливингом и 75,33 кв. м - с видом на реку. Такие планировки - настоящая находка для семей с детьми: есть и общее пространство (ливинг), и приватные зоны. А родители могут выбрать master bedroom: отдельная спальня со своим санузлом, теплой лоджией и гардеробной.

Хотите понять, какой может быть ваша трехкомнатная квартира в доме «Маяк» в реальности? Скачайте один из вариантов дизайн-проекта по этой ссылке и обязательно уточните актуальные цены по телефону (383) 383-244-0.

«Маяк» - это дом на берегу реки, в 15 минутах ходьбы от метро «Речной вокзал» - в спокойной локации улицы Обской. Девелопер проекта «Группа Мета» создает удобный дом для жизни - здесь будут обустроенный двор, своя прогулочная зона и даже комната для мытья лап ваших питомцев.

Напомним, проект «Маяк» получил проектное финансирование в Сбербанке.

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НАША СПРАВКА

Застройщик: ООО СК «Мета-Обская». Проектная декларация на сайте groupmeta.ru.

Ипотека предоставляется: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), ПАО Банк «ФК «Открытие».

Узнайте больше о доме «Маяк» по телефону (383) 383-244-0 или на странице ВКонтакте.

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