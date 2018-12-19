Зима по-западному: эксперты рассказали, зачем в Новосибирске тестируют новый реагент

Этой зимой на дороги Новосибирска потратят 500 тонн противогололедного реагента «Бионорд». Подобные составы используются зимой в современных мегаполисах мира. Однако для новосибирцев такие материалы в новинку и вызывают ряд вопросов. Мы попросили эксперта ответить на самые острые из них.

Впервые в Новосибирске решили использовать на дорогах кроме песка и соли современный реагент. Мэрия закупила его совсем немного - всего 500 тонн, на пробу, так сказать. По данным на конец ноября, уже было использовано 129 тонн «Бионорда», обрабатывали им основные магистрали Центрального и Октябрьского районов.

Дорожные службы говорят, что такое средство - небо и земля по сравнению с песко-соляной смесью. Дорога становится заметно чище, а убирать гололед стало в разы легче.

Но с появлением новинки у людей возникла масса вопросов, мы попросили руководителя Ассоциации зимнего содержания дорог Анну Климентову ответить на самые популярные из них, которые «Комсомолка» собрала недавно в радиоэфире.

- Анна, наверное, самый громкий голос в этом случае у автомобилистов, увидевших ржавчину на своем автомобиле. В Сети множество рассказов и страшилок на эту тему…

- К реагентам предъявляются нормативные требования по коррозионной активности на металл. Показатель не должен превышать 0,8 мг/кв. см в сутки. В Новосибирске много лет применяется песко-соляная смесь. В ее состав входит хлорид натрия. И коррозионная активность такой смеси - 0,8, максимальная из допустимой. Современный материал, который стали в этом году использовать в Новосибирске, имеет сниженный в 1,5 - 2 раза уровень воздействия на металл. Поэтому быстрее ржаветь автомобили не будут. Однако стоит иметь в виду, что даже если дороги ничем посыпать не будут, транспорт все равно ржаветь не перестанет. Ведь ржавчина - это естественный процесс взаимодействия кислорода с покрытием. Лакокрасочные покрытия и специальные антикоррозионные и водоотталкивающие обработки защищают металл от окисления. Таким образом, очень важно следить за целостностью окраски автомобиля.

- Вопрос, который мы задаем вслед за жителями столицы: что станет с нашей обувью и, главное, с лапками домашних животных?

- Это типичная реакция. Стоит только властям сказать, что они применяют в городе какой-то реагент, тут же сыплются жалобы на обувь и лапки, хотя на самом деле в городе еще и не посыпали тротуары никакими реагентами. Аналогичная ситуация происходит в Новосибирске: «Бионорд» применили только на некоторых участках проезжей части, даже не на тротуарах, а люди уже жалуются, что у них обувь рассыпается. Все проблемы, которые сейчас возникают с ботинками и лапами питомцев, связаны с песком и хлоридом натрия. Есть реагенты (а техническая соль - тоже реагент), которые, проникая в кожу обуви, очень сильно ее портят, а есть те, которые влияют меньше. Главное, использовать их по технологии: соблюдать нормы расхода, вовремя убирать талый снег, чтобы обувь не промокала. При этом материалы по-разному чувствительны к влаге и реагентам. Например, кожаные или замшевые сапоги без пропитки может «убить» даже чистый талый снег. А некоторым синтетическим материалам не страшны и самые крепкие рассолы. Продлить срок службы обуви, как и машины, помогут также водоотталкивающие спреи или кремы, которые не позволяют влаге проникнуть в структуру кожи. То есть вполне реально подобрать такую обувь и защиту, чтобы много лет пользоваться одной парой сапог, с другой - подобрать состав реагента, который был бы щадящим и при этом выполнял основную задачу - защищал людей от падения в гололед.

Что касается вредности для животных или людей, то все противогололедные материалы, прежде чем поступить в обращение, проходят сертификацию. В том числе определяется их класс опасности по воздействию на человека. Всего существует четыре класса опасности, где 1-й и 2-й - самые опасные, 3-й - умеренные, 4-й - неопасные. Обычная пищевая соль, то есть хлорид натрия, имеет 3-й класс опасности. Благодаря тому, что «Бионорд» - многокомпонентный, он относится к 4-му классу. Реагент не разъедает кожу и не вызывает аллергии. Тем не менее животное может приморозить лапы, если пройдет зимой просто по холодной тротуарной плитке или наступит в лужу, вовремя не убранную коммунальщиками. Так что обувь для собак будет не лишней.

В Новосибирске много лет применяется песко-соляная смесь.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Читатели пишут: реагенты могут попасть в воздух и вызвать аллергию или астму. Это возможно?

- «Бионорд» проходил медицинские испытания. Он не обладает аллергическим воздействием и не испаряется. Что касается астмы и подобных заболеваний - их возбудителем как раз может являться песок весной. Песко-соляную смесь невозможно убрать с дорог полностью. За зиму она измельчается, смешивается с частицами шин и асфальта, а с наступлением положительных температур взмывает в воздух. Такой дорожный смет относится к 2-му классу опасности и может вызывать сердечно-сосудистые, легочные и иные заболевания. ВОЗ уже много лет рекомендует сокращать количество твердых частиц при обработке дорог, чтобы снижать запыленность воздуха. Для борьбы с пылью новосибирские власти ужесточили требования к составу песка, запретив в нем наличие глины и мелких частиц, ну и переход на «Бионорд» - это тоже один из методов снижения загрязнения воздуха.

- Люди считают, что реагент намного дороже песко-соляной смеси, а значит, закупки специально проводятся в пользу определенной части бизнес-структур, чтобы угодить каким-то подрядчикам. Есть ли в этом логика?

- Если сопоставлять просто стоимость песка и стоимость реагентов, то последние, конечно, дороже. Но нельзя делать выводы только на основе изначальной цены: кроме стоимости закупки, у нас есть еще сопутствующие расходы. Например, содержание полигонов, работа бульдозеров, очистка ливневых канализаций, работа машин по посыпке и уборке дорог весной. Простая арифметика: песко-соляной смеси надо около 350 граммов на квадратный метр, реагентов - 40 - 70 граммов, то есть в 5 раз меньше. Соответственно, эта «дороговизна» сокращается.

Мы заметили очень интересную тенденцию: когда город переходит на реагенты, для того чтобы обрабатывать ту же площадь, нужно меньше коммунальной техники. Например, обработать весь город вы можете пятью машинами, а при использовании песко-соляной смеси нужно 15 машин. Поэтому некорректно сравнивать только стоимость. При грамотном планировании переход на современные технологии уборки с применением растворимых реагентов может не потребовать дополнительных бюджетных средств. И в перспективе это однозначно будет экономически более оправданно, чем технология с песком.

- Говорят, в Норвегии и Швеции используют снежный накат, а не реагенты. Может, и нам так?..

- Это откровенная неправда. Уплотненный снежный покров и гранитная крошка используются только на дорогах с интенсивностью движения ниже 3000 авто в сутки (как правило, региональные или дороги, которые ведут в маленькие города), а центральные улицы с высокой интенсивностью движения в Норвегии, Швеции и любых других странах убираются до чистого асфальта в течение двух часов после снегопада. Сделать это можно только благодаря использованию реагентов. Да, за границей используют их в меньшем количестве, потому что там есть метеостанции и применяется точечная обработка. В других странах на дорогах стоят датчики, которые показывают, на каких участках снег или лед.

- Автомобилисты жалуются - говорят, реагенты способствуют появлению жидкой грязи на дорогах, на лобовом стекле появляется липкая пленка.

- Эта липкая пленка состоит из истертого асфальта, шин, выхлопных газов от автотранспорта. Сами реагенты не содержат примесей, которые могли бы образовывать грязь. Как правило, липкая пленка на лобовом стекле - показатель превышения нормы расхода. Правильное количество антигололедного средства формирует талый, рыхлый снег, который сметается щеткой с дороги, оставляя влажную поверхность. Перерасход приводит к лужам, брызги которых летят в стекло. Да, если реагенты не применяются, эта грязь находится в твердом, замерзшем состоянии. Она, конечно, не летит вам в лицо, но и коэффициент сцепления колеса с дорогой в таком случае очень низкий, что опасно для жизни. Чтобы грязи не было, нужно соблюдать норму расхода и своевременно убирать талый снег с грязью с проезжей части. Впрочем, прометать снежную кашу следует и в случае применения песко-соляной смеси. Так что не важно, какой противогололедный материал используют дорожники. Когда он сделает свое дело, его все равно необходимо убрать с проезжей части.