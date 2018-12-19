2018-12-19T07:27:42+03:00
Общество

Новосибирская ГЭС подтвердила звание «Предприятие высокой социальной эффективности»

Новосибирская ГЭС награждена дипломом правительства Новосибирской области по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности - 2018»
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Филиал ПАО «РусГидро» отмечен в пяти номинациях и получает данную награду третий раз подряд.Филиал ПАО «РусГидро» отмечен в пяти номинациях и получает данную награду третий раз подряд.
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Филиал ПАО «РусГидро» отмечен в пяти номинациях и получает данную награду третий раз подряд.

- Победа в конкурсе - это высокая оценка деятельности коллектива Новосибирской ГЭС в социальной сфере, - отметил директор филиала Святослав Полтаранин.

В 2018 году объем благотворительной помощи, оказанной Новосибирской ГЭС учреждениям города и области, составил 2,5 миллиона рублей. Благополучателями стали 10 некоммерческих организаций в различных сферах деятельности - здравоохранение, образование, наука и спорт.

Работники станции принимают активное участие в различных социальных акциях и проектах как регионального, так и федерального масштаба. Экологические акции «оБЕРЕГАй» и Всемирный день воды, фестиваль энергосбережения #Вместеярче и мультипликационный фестиваль «Радость миру» - эти и другие мероприятия были поддержаны Новосибирской ГЭС в 2018 году.

Новосибирская ГЭС награждена дипломом правительства Новосибирской области.

Новосибирская ГЭС награждена дипломом правительства Новосибирской области.

Для сотрудников гидроэлектростанции в приоритете программы добровольного медицинского страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и улучшения жилищных условий. Для поддержки молодых семей - единовременные выплаты в связи с регистрацией брака и рождением ребенка, пособия по уходу за ребенком до трех лет, компенсация расходов на посещение детьми детсадов. Особое внимание уделяется обучению и развитию работников, отдыху и оздоровлению сотрудников и их детей, поддержке ветеранов и пенсионеров.

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