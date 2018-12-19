От «Мудрой совы» до греко-римской борьбы

ДВОРЫ - ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

На округе № 40 подведение итогов - это настоящая традиция, ежегодно в Ресурсном центре Центрального округа собираются главные активисты - местные жители, слушают доклад Сергея Бондаренко, делятся эмоциями, озвучивают просьбы на следующий год. Так случилось и в этот раз - отчет собрал несколько десятков человек.

Первый и, пожалуй, самый жизненный вопрос доклада - благоустройство. Именно за него в первую очередь радеют старшие по домам и подъездам. В этом году осуществить многие планы удалось благодаря проекту «Комфортная городская среда». Общее финансирование проекта по комплексному благоустройству придомовых территорий составило 450 миллионов рублей, из них на реализацию наказов депутатов пошло 200 миллионов. Именно благодаря системе наказов в программу попали те дворы, жители которых проявили наибольшую активность.

На округе № 40 проделана немалая работа: комплексное благоустройство (ул. О. Жилиной, 31; ул. Ермака, 85; ул. Селезнева, 31 - ул. Крылова, 89), асфальтирование, строительство парковки, благоустройство пешеходных зон (ул. Крылова, 41, 43; ул. Державина, 46; ул. Ипподромская 32/1), установка детского городка с песочницей (ул. Ипподромская, 27) и скамеек (ул. О. Жилиной, 58; ул. Селезнева, 48).

Много работы проведено и по обращениям граждан, в основном это помощь по благоустройству: установка ограждений зеленых зон, завоз отсева, ремонт спортплощадок.

- Особо отмечу адрес: ул. Д. Бедного, 52, - там завезен отсев, выровнена спортивная площадка с футбольным полем. Еще один интересный опыт - обустройство площадки для выгула собак на пересечении улиц Кольцова и Ипподромской, мало какой микрорайон может похвастаться сегодня таким объектом, - отметил Сергей Бондаренко.

Скульптура Арлекина появилась возле детского сада.

СПЛОЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

- С каждым годом отношения между жителями и депутатами на нашем округе становятся крепче и надежнее. Работа спорится лишь тогда, когда есть взаимопонимание, когда все строится на ответственности и доверии, - подчеркнул депутат.

Подтверждением этих слов стали реальные дела на округе, которые удалось сделать именно благодаря сотрудничеству с местными жителями. В обязательных субботниках (23 апреля и 13 октября) всегда принимают участие множество людей. По адресу: ул. Селезнева, 33, прошло мероприятие «Двор, в котором я живу», - порядка 25 участников представили свои работы по озеленению и декорированию дворов. Победителям вручили самые нужные призы: грабли, лопаты и прочие сопутствующие приспособления. Также при поддержке депутата проходит масса мероприятий для школьников: зимняя спартакиада, соревнование трудовых отрядов, проведение шахматных и шашечных турниров при организациях ТОС. На площадке по адресу: ул. Ипподромская, 31, прошел футбольный турнир дворовых команд района.

- Ярким мероприятием стал открытый урок по греко-римской борьбе в Экономическом лицее. Это был грандиозный турнир - зрителей собрался полный зал. Также состоялся традиционный турнир «Центр державы», который 12-й раз проходит в Новосибирске, в этом году - в Центральном районе. Соревнования по греко-римской борьбе собрали более 300 участников из спортивных школ Сибирского федерального округа, Казахстана, Киргизии. Традиционно турнир посвящен памяти тренеров и борцов Новосибирской области, - рассказал депутат.

Сергей Бондаренко.

На округе ведется работа с ветеранами и общественными организациями («Блокадники», «Эхо», Совет ветеранов). В Декаду пожилого человека для жителей старшего возраста в концертном зале «Евразия» был организован праздничный концерт с участием Сибирского русского народного хора. Это традиционный подарок жителям от Сергея Бондаренко. В этом году на концерт пришли порядка 750 человек.

Традиционно во дворах округа проходят местные добрососедские праздники, например, Масленица или новогодние елки, на которых Дед Мороз вручает всем гостям подарки. Но если уж говорить о подарках, то в этом году район получил их несколько. Скульптура «Мудрая сова» установлена возле Экономического лицея (ул. Крылова, 44). Совушка - символ мудрости - сидит на книгах, а на голове у нее академическая шапочка. Инициатор создания скульптуры - депутат Сергей Бондаренко. Еще одна забавная фигура появилась в этом году между домами № 25 и 27 по улице Гоголя. На въезде в детский сад установлен цветной Арлекин на велосипеде. Подобные подарки украшают лицо района, делают его особенным, уютным и интересным.