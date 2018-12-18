Новый год 2018-2019 в Новосибирске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
До Нового года осталось уже меньше двух недель, а это значит, что пора определяться, куда сходить и где встретить Новый год 2018-2019 в Новосибирске. Начнем с того, что главная елка откроется уже 20 декабря на площади Ленина. И посвящен новогодний городок будет Году театра в России.
- Городок будет сделан в виде театральной сцены, на которой представят театры города Новосибирска, — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. – В полночь 31 декабря именно там прогремит главный салют!
А что еще ждет сибиряков в новогодние праздники, вы найдете в нашем подробном праздничном путеводителе
Вы еще не решили, куда сходить и где встретить Новый год 2018-2019 в Новосибирске? Тогда в помощь вам наш самый полный праздничный путеводитель! Здесь вы найдете и когда пройдет парад Дедов Морозов, и через сколько дней откроется ледовый городок на набережной.
ЕДЕМ В ЦЕНТР
Площадь Ленина
20 декабря, в 19.00 – торжественное открытие новогоднего городка
31 декабря, в 23.00 – празднование Нового года на площади Ленина
7 января, в 12.00 – праздничная программа «Рождество» в Новогоднем городке на площади им. Ленина
8 января, в 14.00 - подведение итогов конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в рамках XVIII Сибирского фестиваля снежной скульптуры
Михайловская набережная
30 декабря, в 18.00 – торжественное открытие ледового городка
7 января, в 17.00 – Рождество в ледовом городке
Первомайский сквер
С 4 января, в течение всего дня - XVIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры и выставка снежных скульптур
Вознесенский кафедральный собор,
ул. Советская, 91
6 января, в 18.30 - Открытие рождественских празднований, фейерверк
…ИЛИ ОТМЕЧАЕМ РЯДОМ С ДОМОМ!
Дзержинский район
Парк «Березовая роща»,
ул. Планетная, 53
23 декабря, в 13.00 – новогодний праздник «Зимние забавы дедушки Мороза», открытие елки на малой площади
25 декабря, в 16.00 - новогодний праздник «Чудесный праздник Новый год». Открытие елки на большой площади
Площадь перед администрацией Дзержинского района,
пр. Дзержинского, 16
25 декабря, в 15.00 - флешмоб-шествие «Парад Дедов Морозов»
Калининский район
Сквер по ул. 25 лет Октября
27 декабря, в 16.00 – открытие районной новогодней елки
Парк «Сосновый бор»,
ул. Учительская, 49
29 декабря, в 12.00 – праздничная программа «Новый год! Новый год! В сказку добрую зовет!»
3 января, в 13.00 - игровая программа для детей «Волшебство новогодних затей»
4 января, в 13.00 - семейная игровая программа «Новогодний фейерверк»
7 января, в 13.00 - праздничная программа для посетителей парка «Рождественская сказка»
Кировский район
Затулинский городок аттракционов,
Ул. Зорге, 47
24 декабря, в 16.30 – праздничная программа «Сверкай огнями, елка!», посвященная открытию районной елки
3 января, в 13.00 - спортивно-развлекательная программа «Аквапарк по-сибирски»
5 января, в 13.00 - развлекательная программа «Снежный бой»
6 января, в 13.00 - экспромт-театр «Сказка про Рождественские колядки»
7 января, в 13.00 - тематическая программа «С Рождеством Христовым»
Парк «Бугринская роща»,
ул. Саввы Кожевникова, 39
25 декабря, в 16.00 - танцевально-игровое представление «Хоровод Дедушки Мороза»
4 января, в 13.00 - спортивно-развлекательная программа «Зимой не напугать сибиряка»
6 января, в 16.00 - экспромт-театр «Народные сказки колядо-вальные»
7 января, в 16.00 - тематическая программа «Праздник Рождества»
8 января, в 15.00 - соревнования по хоккею с метлами «Необычное первенство»
Ленинский район
Парк им. С. М. Кирова,
ул. Станиславского, 1а
1 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «День новогодней елки»
2 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «День спорта»
3 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «Варежкин день»
4 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «День валенка»
5 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «День друзей»
6 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «Маскарад»
7 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «Рождественский день»
8 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «Самый зимний день»
Октябрьский район
Площадь им. А. Г. Пименова, ул. Восход, 15 (у ГПНТБ СО РАН)
25 декабря, в 17.00 – открытие районной новогодней елки
Первомайский район
Парк «Первомайский»,
ул. Маяковского, 5а
22 декабря, 15.00 - праздничная программа «Новогоднее аве-ню», открытие районной новогодней елки
1 января, в 15.00 - развлекательная праздничная программа «Мандариновый старт»
2 января, в 15.00 - новогоднее рождественское представление
3 января, в 15.00 - новогоднее рождественское представление
4 января, в 15.00 - арт-площадка «Снежная фантазия»
5 января, в 15.00 - музыкально-игровая программа «Новогодние чудеса от Деда Мороза»
6 января, в 15.00 - новогоднее рождественское представление
Советский район
Парк «У моря Обского»,
ул. Софийская, 15
23 декабря, в 13.00 - Открытие елки и снежного городка «Здравствуй, здравствуй Новый год»,
в 14.00 - II Фестиваль «Снеговик – 2018», открытый творческий конкурс «Наш теплый парк»
7 января, в 13.00 - развлекательная программа «Рожествен-ские встречи»
Площадка перед ДК «Академия», ул. Ильича, 4
5 января, в 18.00 - праздничное театрализованное народное гуляние «Веселое Рождество»
Центральный округ (Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы)
Парк «Центральный»,
ул. Мичурина, 8
22 – 23 декабря, 29 - 30 декабря, 2 – 8 января, в 15.00 - семейная игровая программа «Зимние шалости»
22 – 23 декабря, 29 - 30 декабря, 2 – 6 января, в 19.00 - вечерняя развлекательная программа
2 – 8 января, в 16.30 - игровая программа «В резиденции Деда Мороза»
7 января, в 18.00 - рождественская музыкальная программа
Парк «Заельцовский»,
ул. Парковая, 88
22 – 29 декабря, в 14.00 - новогодняя семейная игровая программа «Скоро, скоро Новый год!»
5 января, 14.00 - семейный мини-фестиваль снежных фигур «Всей семьей мы зиму любим!»
7 января, 14.00 - игровая программа «Рождественский хоровод»