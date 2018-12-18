Новый год 2018-2019 в Новосибирске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

До Нового года осталось уже меньше двух недель, а это значит, что пора определяться, куда сходить и где встретить Новый год 2018-2019 в Новосибирске. Начнем с того, что главная елка откроется уже 20 декабря на площади Ленина. И посвящен новогодний городок будет Году театра в России.

- Городок будет сделан в виде театральной сцены, на которой представят театры города Новосибирска, — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. – В полночь 31 декабря именно там прогремит главный салют!

А что еще ждет сибиряков в новогодние праздники, вы найдете в нашем подробном праздничном путеводителе

Вы еще не решили, куда сходить и где встретить Новый год 2018-2019 в Новосибирске? Тогда в помощь вам наш самый полный праздничный путеводитель! Здесь вы найдете и когда пройдет парад Дедов Морозов, и через сколько дней откроется ледовый городок на набережной.

ЕДЕМ В ЦЕНТР

Площадь Ленина

20 декабря, в 19.00 – торжественное открытие новогоднего городка

31 декабря, в 23.00 – празднование Нового года на площади Ленина

7 января, в 12.00 – праздничная программа «Рождество» в Новогоднем городке на площади им. Ленина

8 января, в 14.00 - подведение итогов конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в рамках XVIII Сибирского фестиваля снежной скульптуры

Михайловская набережная

30 декабря, в 18.00 – торжественное открытие ледового городка

7 января, в 17.00 – Рождество в ледовом городке

Первомайский сквер

С 4 января, в течение всего дня - XVIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры и выставка снежных скульптур

Вознесенский кафедральный собор,

ул. Советская, 91

6 января, в 18.30 - Открытие рождественских празднований, фейерверк

…ИЛИ ОТМЕЧАЕМ РЯДОМ С ДОМОМ!

Дзержинский район

Парк «Березовая роща»,

ул. Планетная, 53

23 декабря, в 13.00 – новогодний праздник «Зимние забавы дедушки Мороза», открытие елки на малой площади

25 декабря, в 16.00 - новогодний праздник «Чудесный праздник Новый год». Открытие елки на большой площади

Площадь перед администрацией Дзержинского района,

пр. Дзержинского, 16

25 декабря, в 15.00 - флешмоб-шествие «Парад Дедов Морозов»

Калининский район

Сквер по ул. 25 лет Октября

27 декабря, в 16.00 – открытие районной новогодней елки

Парк «Сосновый бор»,

ул. Учительская, 49

29 декабря, в 12.00 – праздничная программа «Новый год! Новый год! В сказку добрую зовет!»

3 января, в 13.00 - игровая программа для детей «Волшебство новогодних затей»

4 января, в 13.00 - семейная игровая программа «Новогодний фейерверк»

7 января, в 13.00 - праздничная программа для посетителей парка «Рождественская сказка»

Кировский район

Затулинский городок аттракционов,

Ул. Зорге, 47

24 декабря, в 16.30 – праздничная программа «Сверкай огнями, елка!», посвященная открытию районной елки

3 января, в 13.00 - спортивно-развлекательная программа «Аквапарк по-сибирски»

5 января, в 13.00 - развлекательная программа «Снежный бой»

6 января, в 13.00 - экспромт-театр «Сказка про Рождественские колядки»

7 января, в 13.00 - тематическая программа «С Рождеством Христовым»

Парк «Бугринская роща»,

ул. Саввы Кожевникова, 39

25 декабря, в 16.00 - танцевально-игровое представление «Хоровод Дедушки Мороза»

4 января, в 13.00 - спортивно-развлекательная программа «Зимой не напугать сибиряка»

6 января, в 16.00 - экспромт-театр «Народные сказки колядо-вальные»

7 января, в 16.00 - тематическая программа «Праздник Рождества»

8 января, в 15.00 - соревнования по хоккею с метлами «Необычное первенство»

Ленинский район

Парк им. С. М. Кирова,

ул. Станиславского, 1а

1 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «День новогодней елки»

2 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «День спорта»

3 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «Варежкин день»

4 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «День валенка»

5 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «День друзей»

6 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «Маскарад»

7 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «Рождественский день»

8 января, в 16.00 - районное праздничное мероприятие «Самый зимний день»

Октябрьский район

Площадь им. А. Г. Пименова, ул. Восход, 15 (у ГПНТБ СО РАН)

25 декабря, в 17.00 – открытие районной новогодней елки

Первомайский район

Парк «Первомайский»,

ул. Маяковского, 5а

22 декабря, 15.00 - праздничная программа «Новогоднее аве-ню», открытие районной новогодней елки

1 января, в 15.00 - развлекательная праздничная программа «Мандариновый старт»

2 января, в 15.00 - новогоднее рождественское представление

3 января, в 15.00 - новогоднее рождественское представление

4 января, в 15.00 - арт-площадка «Снежная фантазия»

5 января, в 15.00 - музыкально-игровая программа «Новогодние чудеса от Деда Мороза»

6 января, в 15.00 - новогоднее рождественское представление

Советский район

Парк «У моря Обского»,

ул. Софийская, 15

23 декабря, в 13.00 - Открытие елки и снежного городка «Здравствуй, здравствуй Новый год»,

в 14.00 - II Фестиваль «Снеговик – 2018», открытый творческий конкурс «Наш теплый парк»

7 января, в 13.00 - развлекательная программа «Рожествен-ские встречи»

Площадка перед ДК «Академия», ул. Ильича, 4

5 января, в 18.00 - праздничное театрализованное народное гуляние «Веселое Рождество»

Центральный округ (Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы)

Парк «Центральный»,

ул. Мичурина, 8

22 – 23 декабря, 29 - 30 декабря, 2 – 8 января, в 15.00 - семейная игровая программа «Зимние шалости»

22 – 23 декабря, 29 - 30 декабря, 2 – 6 января, в 19.00 - вечерняя развлекательная программа

2 – 8 января, в 16.30 - игровая программа «В резиденции Деда Мороза»

7 января, в 18.00 - рождественская музыкальная программа

Парк «Заельцовский»,

ул. Парковая, 88

22 – 29 декабря, в 14.00 - новогодняя семейная игровая программа «Скоро, скоро Новый год!»

5 января, 14.00 - семейный мини-фестиваль снежных фигур «Всей семьей мы зиму любим!»

7 января, 14.00 - игровая программа «Рождественский хоровод»