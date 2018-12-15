Почему суд насильно развел выпускницу вуза и старика

ПТИЦЫ В ШОКЕ

- Сегодня в России, за Уралом везде минус 45 и где-то показали город, где уже написано минус 95. Реально, какой-то город в Сибири. Птицы замерзают на лету, – объявил Владимир Жириновский по телевизору. В эфире шло политическое ток-шоу, и депутат заговорил о том, как нелегко живется в Сибири.

Острова безлюдные, где -95. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Этот город с лютыми морозами – Искитим, сосед Новосибирска. Конечно, искитимским птицам бывает зябко – зима все-таки. Людям тоже холодно. Но не до такой степени. Просто в городе сломалось табло, и на нем была указана такая температура.

Фотография с этими цифрами «-95» разлетелась по интернету и, как мы видим, ошеломила депутата Госдумы.

БАЛАЛАЙКУ ВАМ

В Новосибирске выступил фронтмен Rammstein. Артист не только спел, но и добросовестно провел зрелищное шоу. Он, например, играл на балалайке и раскидывал по залу рыбьи потроха. Современное искусство, перфоманс - называется.

Надел на шею барабан, который, раскрывшись, оказался огромной консервной банкой с сельдью. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В эфире мы решили вспомнить, чем еще отметились в Новосибирске заезжие артисты. Группа Limp Bizkit, например, испытала жизнь в местном селе. Сергей Шнуров снялся в фильме в роли полицейского. А Мерилин Мэнсон… отменил свой концерт в сибирской столице. Не рискнул связываться с местными верующими.

КОСТИ ТИРАННОЗАВРА

Мастер микроминиатюры сделал очередное чудо. Владимир Анискин создал скульптуру мамонта размером с блоху. А может – даже меньше. Фигурка смогла запросто разместиться на срезе волоса мамонта реального.

В эфире мы рассуждали, сложно ли достать такой волос, а радиослушатель позвонил и рас сказал, как обзавелся и более диковинной вещью – костью тираннозавра.

Что случилось с хвостом мамонта. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ

У подростков образовался любовный треугольник: один парень и две девицы. Старшим – по 16 лет, младшей – 13. Эта троица решила удрать из города. А чтобы добыть денег, решили уничтожить и ограбить семью младшей. Старшие получили приговоры. А младшая осталась безнаказанной.

Насмотрелись аниме и пошли убивать. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

70 ТЫСЯЧ ЗА ОДНУ МИНУТУ

Сибирячка отправила знатокам вопрос и заработала 70 тысяч. А вы бы спрашивались с задачкой? Вот, с чем ведущий обращался к знатокам:

«Хитрая, преисполненная чувства враждебного превосходства – кто это?» Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Бернард Беринсон говорил: «Она неприятным образом отличается от всех женщин, которых я знал или о которых мечтал. Иностранка, которую трудно понять, настороженная, хитрая, уверенная в себе, преисполненная чувства враждебного превосходства, с улыбкой, выражающей предвкушение удовольствия». О ком он говорил?

БРАК БЕЗ ЛЮБВИ ПРИЗНАЛИ НЕЗАКОННЫМ

Суд насильно развел супругов: выпускницу медуниверситета и пожилого инвалида. Дело в том, что брак оказался фиктивным: девушка специально заключила его, чтобы не возвращаться в родное село по целевой программе. Фиктивность отношений доказывала прокуратура.

Разница в возрасте – почти сорок лет! Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Ответчиками в суде не были опровергнуты представленные прокурором доказательства об отсутствии фактически сложившихся семейных отношений (не было общего проживания, быта, дел, фотографий совместной жизни, звонков и прочего), - рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Подробно о каждой из этих тем мы рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».