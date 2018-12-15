2018-12-16T20:36:02+03:00
Общество

В Новосибирске девятиклассница три урока просидела в школе со сломанной рукой

Девочке никто не помог: врача не было в кабинете, а учителя не обращали внимания
Татьяна СОЛОВОВА
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То самое место, где упала Валя.То самое место, где упала Валя.
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14-летняя Валя (имя ребенка изменено - прим.авт.) — девятиклассница из новосибирской школы №186. Учится девочка с первой смены, и 13 декабря с утра как обычно пошла на уроки. По дороге в школу девочка подскользнулась, а потом три урока мучилась от боли в руке, но страдания ребенка никто не замечал.

«ВРАЧА НЕТ, А РУКА СИЛЬНО БОЛИТ»

— Я упала возле школы: там такой склон с наклоном градусов сорок, и я там поскользнулась и упала на руку, — вспоминает Валя.

Девочка почувствовала сильную боль в левой руке, но тем не менее решила пойти на уроки.

— Я постоянно держала руку согнутой, потому что больно было ее разогнуть, — объясняет Валя. — На первом уроке я выходила к доске: рука была согнутой, но внимания никто не обратил.

Медпункт в школе работает с 9 утра, и как только началась перемена, Вика сразу же пошла к врачу.

— Женщина, которая там сидела, была в белом халате. И сказала, что врач скоро подойдет. Я пришла туда на перемене после второго урока, но ее так и не было, — описывает дальнейшие события Валя. — После третьего урока я подошла уже к классному руководителю, рассказала, что врача нет, а рука сильно болит.

Классный руководитель сказала девочке, что нужно позвонить маме: Светлана, мама школьницы, сразу же примчалась в школу.

— Мы с дочкой поехали в травмпункт: там ей диагностировали закрытый перелом лучевой кости, — озвучивает вердикт медиков Светлана. — Меня возмущает, что школьного врача не было на месте, а когда я пришла к ней на следующий день, чтобы разобраться в ситуации, медик вообще заявила: «Я не обязана все время быть на месте!». Как так не обязана, если ты отвечаешь за здоровье детей?

«ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ!»

В самой школе №186 честно признаются: врача действительно в нужное время может не быть на рабочем месте. И случай с Валей был не единственным.

— Понимаете, медпункт относится не к нам, а к седьмой поликлинике: мы просили, чтобы врач постоянно находился у нас с 8.00 до 18.30 по будням, а в субботу до 13.00, — говорит Марина Краковецкая, директор школы. — Но нам сказали, что врачей не хватает, и медик находится в школе только по будням с 9.00 до 16.00. И при этом отлучается на время профилактических мероприятий в других образовательных учреждениях: к примеру, детсадах. После случившегося будем опять просить, чтобы врач был в школе с 8.00.

— Хорошо, пусть не было врача, но хотя бы сообщить маме девочки и вызвать «Скорую» педагоги могли еще на первом уроке?

— Мы звоним родителям и вызываем «Скорую» в том случае, если сам ребенок просит помощи. Но девочка, видимо, сама не ожидала, что у нее перелом. А понять, что у нее что-то серьезное произошло с рукой, сложно.

— А со снежным склоном, на котором ребенок упал? Там ведь и другие дети могут пострадать?

— Это место находится за пределами территории школы, за его уборку мы не отвечаем. Но мы будем составлять акт о несчастном случае и добиваться, чтобы дорогу расчистили.

Не намерена сдаваться и мама Вали: пока она заявлений никуда не писала — выясняет, кто отвечает за уборку участка дороги, на котором упала дочка. Но оставлять ситуацию безнаказанной она не будет.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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