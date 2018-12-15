Вера Брежнева сделала подарок новосибирскому студенту, спасающему щенят

В новосибирском кинотеатре «Победа» прошел предпремьерный показ фильма «Елки последние». Новогоднюю комедию приехал представлять один из актеров — Даниил Вахрушев, известный массовому зрителю по сериалу «Физрук». В новой части елок у Вахрушева тот же напарник Дмитрий Нагиев.

В кинотеатре "Победа" прошел предпремьерный показ "Елок".Фото: Даба ДАБАЕВ

— Мы снимали этот фильм и выслушивали шутки и капризы вот этих трех мастодонтов (имеет ввиду Нагиева, Светлакова и Урганта), рассказал Даниил.

Одна из ролей в новой части "Елок" достала Даниилу Вахрушеву.

Он приехал в Новосибирск не с пустыми руками, доставил презент от певицы Веры Брежневой, которая также появляется в новой части «Елок». Это большой — размером с дыню-колхозницу — елочный шар с автографом блондинки и пожеланием «Любите друг друга». Подарок достался новосибирскому студенту Евгению Кочкину, которого читатели «Комсомолки» признали самым достойным героем в этом году.

Подарок от Веры Брежневой.Фото: Даба ДАБАЕВ

Напомним, «КП» вместе с создателями новогодней комедии захотели отметить новосибирцев, которые в этом году совершили добрые дела. Мы выбрали тех, поступками которых мы гордимся, и задали вопрос читателям, кто достоин победы? Голосование на сайте kp.ru и определило героя — им стал Евгений Кочкин.

Евгений Кочкин получил пригласительный на премьеру после того, как выиграл конкурс на сайте kp.ruФото: Даба ДАБАЕВ

Этот 18-летний парень — диггер, то есть тот, кто путешествует по коллекторам и закрытым тоннелям. Со стороны кажется — это же грязь и мусор. Но Женя видит в темных лабиринтах романтику и, не сомневаясь, рискует жизнью, чтобы спасти очередного щенка, застрявшего в колодце. Только в этом году «Комсомолка» писала о девяти спасенных Женей животных, которые не могли выбраться из-под земли. Если вы считаете, что спасти щенков было просто, то ошибаетесь.

Среди приглашенных зрителей оказались читатели "Комсомольской правды".Фото: Даба ДАБАЕВ

— В каких-то участках мы могли застрять. В каких-то — обвариться, если неловко задеть трубу с горячей водой, — рассказывал Женя. — Еще сложно было дышать из-за стекловаты...