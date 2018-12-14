2018-12-14T19:46:16+03:00
Общество

Повестка дня тридцать первой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

24 декабря 2018 года, 10.00 большой зал мэрии города Новосибирска, 2 этаж
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Совет депутатов города Новосибирска.Совет депутатов города Новосибирска.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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ПОВЕСТКА ДНЯ

тридцать первой сессии Совета депутатов

города Новосибирска шестого созыва

24 декабря 2018 года

10.00 большой зал мэрии

города Новосибирска

2 этаж

1. О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (второе чтение)

2. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 532 «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение)

4. О стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

5. О внесении изменений в Положение о порядке участия города Новосибирска в организациях межмуниципального сотрудничества, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1108 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.11.2012 № 737 (первое чтение)

7. О внесении изменений в Положение об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207, Положение о департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656 (первое чтение)

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1443 «О Порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска» (первое чтение)

9. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

10. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы»

11. Об установлении границ территории ТОС «Добролюбовский»

12. О назначении члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и внесении изменения в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 427 «О формировании Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии»

13. О представлении прокурора города Новосибирска от 28.11.2018 № 2-2576в-18 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции

14. О плане работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год

15. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев

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