2018-12-14T12:37:32+03:00
Общество

Мы помним героев: в Новосибирске вышла книга «Они вернулись с Победой»

Это уже 16-й том, посвященный воинам-сибирякам
Татьяна СОЛОВОВА
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Евгения Ивановна 27 лет собирает военные истории сибиряков. Фото: предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской областиЕвгения Ивановна 27 лет собирает военные истории сибиряков. Фото: предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области
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Евгения Ивановна Терешина - настоящая хранительница памяти о наших земляках-героях: вот уже 27 лет она по крупицам собирает их истории. Каждая из них - это боль семей, которые не дождались родных с фронта, и радость тех, чьи близкие вернулись с Великой Отечественной войны. Для самой Евгении Ивановны эта тема - очень личная.

- Многие мои родные воевали. К счастью, все они остались живы, хотя и получили ранения, - вспоминает сибирячка. - А я известие о Победе в 1945 году встретила в эвакуации в Оренбурге.

Уже много лет спустя у Евгении Ивановны появилась идея создать книгу и рассказать в ней о подвигах погибших сибиряков.

- Проект мы начали еще в 1991 году: сначала мы собрали материал, потом потребовалось время его обработать, - поделилась Евгения Ивановна. - На помощь к нам пришли и родные сибиряков-героев, и военные комиссариаты, и интернет.

И вот 3 декабря в Новосибирске вышел 16-й том книги «Они вернулись с Победой», в котором рассказывается о фронтовиках из Сибири.

- Этот том мы готовили к выходу два года, - рассказывает Евгения Терешина. - Помогали это делать наши читатели-новосибирцы: люди писали, звонили. Говорили, например, о том, что в списках нет имени их отца, брата или дедушки, и просили включить его в списки.

Теперь благодаря Евгении Ивановне в книге уже 115 тысяч фамилий воинов-сибиряков: считай, целый город героев на страницах, бережно хранящих память о наших дедах и прадедах.

Есть и еще важный момент, о котором нам рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области:

- Раздел книги «Дополнения и изменения» содержит новые сведения о большом количестве участников Великой Отечественной войны, - подчеркнули в Центре патриотического воспитания Новосибирской области. - Например, стала известна судьба некоторых солдат и офицеров, пропавших без вести, места их гибели и захоронения. И все эти уточненные данные теперь есть в книге.

Спросите: «Где книгу можно почитать?» Отвечаем: читатели могут обратиться за 16-м томом «Они вернулись с Победой» в военный комиссариат, государственный архив Новосибирской области, а также в районные библиотеки.

ВАЖНО

Если вы хотите узнать еще больше о проекте или мечтаете, чтобы военная история близкого вам человека оказалась на страницах книги, обращайтесь в ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области» по тел. (383) 218-18-22.

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