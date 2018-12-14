Нужно объединиться: общественники, чиновники и бизнес обсудили реализацию национальных проектов

В нашем регионе год был насыщен событиями, поэтому Общественная палата Новосибирской области решила собрать на масштабном форуме ведущих экспертов и обсудить, что удалось уже сделать, а что - предстоит.

- Сегодня мы, конечно, говорили об итогах года. Он был ознаменован важными событиями: выборы президента, губернатора, расширение полномочий Общественной палаты, - рассказала Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области. -Мы, например, сейчас создаем штат общественных наблюдателей на выборах. В 2018 году это был целый отряд активистов. Расширились полномочия Общественной палаты в организации общественных советов. В этом году мы принимали активное участие в формировании стратегии региона «Сибирское лидерство».

На мероприятии собрались более 500 представителей общества, власти и бизнеса, чтобы выработать совместные действия на следующий год.

- Президент объявил приоритетные направления развития страны - 12 национальных проектов, - отметила Галина Гриднева. - И только благодаря взаимодействию они могут быть реализованы. Мы пригласили множество экспертов для конструктивного диалога.

Галина Гриднева: - Только благодаря взаимодействию общества, власти и бизнеса могут быть реализованы национальные проекты.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Общественная палата страны уже заявила, что вместе с региональными общественными палатами будет проводить системный мониторинг реализации национальных проектов. Также будет открыта горячая линия, выставляются рейтинговые оценки, а замеченные недочеты и ошибки будут переданы в контрольно-надзорные органы власти.

В мероприятии принял участие и Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, который вручил благодарственные письма и почетные грамоты выдающимся деятелям региона.

- Нам удалось достаточно хорошо поучаствовать во всех федеральных программах, которые были подготовлены в рамках нацпроектов, - объяснил глава региона. - Новосибирская область представлена практически по всем направлениям их реализации, и теперь задача органов власти - вовремя, в полной мере реализовать те планы, которые согласованы с федеральным правительством, а задача представителей общественности - сопровождать, оценивать.

В мероприятии принял участие и Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, который также вручил благодарственные письма и почетные грамоты выдающимся деятелям региона.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Глава региона подчеркнул, что без должного внимания со стороны представителей общественности работа над национальными проектами может закончиться формальными отчетами и достижениями. Свою задачу Общественная палата области, если судить по итогам форума, прекрасно понимает и планирует в полной мере осуществлять свои расширенные полномочия в следующем году.